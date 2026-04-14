¿Quién defiende a Castilfalé?

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Todas las entidades políticas, Gobierno central, autonómicos, diputaciones provinciales, partidos... se muestran siempre muy preocupadas por el Mundo Rural, su despoblación, su envejecimiento…. Y es tristemente una realidad. Pero se habla mucho y se actúa poco. Alguien, en algún momento, ¿se ha preocupado sobre qué preparación deben de tener y tienen los alcaldes que gestionan nuestros pueblos? Porque gestionar un municipio no es solo que el pueblo disponga del bar, lugar de socialización, y que los vecinos estén informados de lo que les afecta: horarios de Misa, del bus-cajero de la Diputación, etc, etc... Eso está bien, pero no basta. Un Ayuntamiento necesita rigor, transparencia, compromiso y sobre todo, defensa firme de los intereses de sus vecinos. Por eso, resulta especialmente grave lo que está ocurriendo en Castilfalé.

El alcalde de Castilfalé, que ahora habla sobre el «chasco de la Concentración de los Oteros», fue quién solicitó a Estructuras Agrarias la paralización de las obras de la Vereda de la Unión y, a día de hoy, ni ha rectificado esa solicitud, ni ha dado ninguna explicación. A esto suma que en 2024 había enviado hasta cuatro notificaciones sobre el mismo tema, todas ellas contradictorias entre sí.

Un alcalde que no tramita las incidencias que han tenido que ser enviadas directamente a Estructuras Agrarias desde la Junta Agropecuaria Local, y luego se apropia del discurso diciendo «que los propietarios y el Ayuntamiento de Castilfalé denuncian…». Un alcalde que no defiende con firmeza los límites municipales oficialmente establecidos en 1914, ni la propiedad acreditada documentalmente desde 1961, ni las vías agropecuarias aprobadas por el Pleno Municipal de 1964, y refrendadas por el Boletín Oficial de la Provinvia de León en 1965. Y lo más grave: con sus decisiones está permitiendo que se pongan en cuestión terrenos que pertenecen legítimamente a Castilfalé. Hablamos aproximadamente de 15 Has., que no son del alcalde, son del pueblo. Son terrenos comunales. Y, sin embargo, lejos de defenderlas, se aprueban resoluciones sin respaldo documental, mientras se rechaza trasladar los requerimientos formales que exige la oposición y la Junta Local Agropecuaria. Esto no es un error puntual. Es una dejación de funciones. Y decisiones alegales.

El verdadero «chasco» no es el Proyecto de la Concentración de los Oteros , ni su ejecución, sino comprobar que quién debe defender al municipio, su alcalde, no lo está haciendo. No obstante, como concejala del PP en Castilfalé no puedo aceptar esta situación, y por eso exigimos que la Junta de Castilla y León actúe con rigor, analice toda la documentación oficial y corrija la parte del proyecto que no se ajusta al mismo (límites, vías agropecuarias, lagunas) y a los derechos del municipio y sus vecinos adquiridos a lo largo de su historia, al margen de la actuación del Sr. alcalde.

Esperamos también la contestación del Procurardor del Común, que seguro nos avalará nuestras reclamaciones.

Porque en el mundo rural no necesitamos más discursos. Necesitamos responsables públicos que estén a la altura.