Los políticos descerebrados

Creado: Actualizado:

La política, en este país y en el mundo, se ha convertido en un cortijo selvático. Los más de ocho mil trescientos millones de personas que pueblan el globo terráqueo están manejados por oligarcas, sátrapas y político inútiles. Quizás, los que no se enteran, afortunadamente, son aquellos que están perdidos en ciertas zonas selváticas y viven con taparrabos. Puede ser que tengamos que resucitar a Rousseau que dijo que el ser humano es bueno por naturaleza en su estado primitivo, buen salvaje, guiado por el amor de sí y la piedad, viviendo en armonía sin vicios ni maldad. La civilización lo ha corrompido.

Hay una tierra sembrada de ciudadanos que nos dejamos manipular y apalear por trileros. Al burro entre más palos le das más burro es. No entenderé que gobiernos corruptos, ladrones, puteros y atracadores sigan siendo votados por los ciudadanos. Lo lamentable que los medios de comunicación están apoyando esta corrupción, defendiendo a los corruptos y fomentando millones de zoquetes. Sí, bien digo, porque no lo entenderé que un ciudadano normal no vea la corrupción y la decadencia de un país. Hoy, se habla de que existe la ultraderecha. Es cierto, pero no la que se critica en España y en Europa. Es otra clase de dictadura. En China, Estados Unidos, Nicaragua, Venezuela, Rusia, Venezuela, Cuba, etc. Incluso, en España, los gobiernos son las propios de los sátrapas. Anida el comunismo marxista estalinista y leninista, el socialismo revolucionario sanchista y el capitalismo salvaje. Estos países están gobernados por descerebrados. Inicio el deterioro cerebral con España. ¿Acaso el gobierno de Sánchez es democrático? Quien lo piense no está bien del cerebro. ¿Es democrático aceptar los votos de criminales que asesinaron a ochocientas familias y dejaron huérfanos y viudas? ¿Acaso es democrático aceptar los votos de independentistas que quieren segregar a un país y les regamos con miles de millones de euros para que yo, sátrapa indigno, esté en el poder, amnistiando a traidores? ¿Acaso es democrático liberar a Soledad Iparraguirre, alias

Anboto, condenada a setecientos años de cárcel por colaborar en catorce asesinatos? Es democrático liberar a Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, condenado a 107 años de cárcel por asesinar vilmente a Miguel Ángel Blanco? Esto no es democracia es basura política de descerebrados. ¿Es democrático usurpar al estado miles de millones de euros para que esté un dictador en el poder? ¿Acaso no es corrupción tener a tu propia esposa imputada por ser mediadora o causa de subvenciones o tener a tus amigos en la cárcel por robar por ser unos ladrones o puteros? Que los ciudadanos españoles juzguen a nuestros políticos y a quien los dirige. Yo no sé qué tiene en su cerebelo el jefe de la tropa. Pienso que solo le funciona una neurona, la del poder. Y seguimos viajando por el mundo. Otro descerebrado, un tal Putin, tiene a los rusos apercollados, sin libertad. Medios de crítica, se cierran, se incautan y la oposición ¡a la cárcel! y allí, se pudre ¿Es democrático invadir un país, como Ucrania, sacrificando a millones de personas y regando de sangre las fértiles tierras ucranianas? Y qué ocurre en Corea del Norte, donde un degenerado personaje, un niñato, Kim Jong-un, cuyo cerebro le sale por las púas de su cabeza, cuyo progenitor, a los doce años, le compró un Mercedes con dinero del estado y lo adaptó para que pudiera conducirlo. Tiene al país sumido en la miseria y los ciudadanos vagan por los caminos comiendo hierbas y cortezas y el que se mueva tiro en la nuca e, inclusive, a los suyos, al menor movimiento, se les fusila como le ocurrió al ministro de defensa, por dormirse en un desfile, lo mandó asesinar de un cañonazo Y más. En Nicaragua. Qué podemos decir de Ortega y su mujer, Rosario Murillo, cuyo cerebro está rodeado de amuletos que invoca fuerzas satánicas para comunicarse con otros seres, especialmente con su tío abuelo, Augusto César Sandino. La llaman la bruja. Persigue a la Iglesia y dice que los curas son servidores de Satanás. Todos los medios de comunicación están en manos de sus hijos, así como la economía. Este personaje y su marido gobiernan con puño de hierro y Nicaragua está sumida en la miseria y pobreza y el que se mueva va al destierro o a la mazmorra. Y, ¿Estados Unidos? Ejemplo mundial de democracia. Hoy lastrada por un demente que, por su avaricia y arrogancia, nos va a llevar al mundo a la ruina. Yo no sé dónde tiene su cerebro. Creo que se ha calentado tanto que se manifiesta en el rubio de su cabellera por donde salen las ideas y las decisiones. Y que ocurrió en Venezuela con Maduro, apuesto personaje, alabado y amigo de Pablo Iglesias, Monedero y, en especial, de Zapatero que aconseja al Gobierno español qué debe hacer con Venezuela. Un narco estado que persigue a la oposición. Que encarcela a todo el que discrepa. Que ha sido causa de diez millones de desplazados. Que nada en petróleo y el pueblo en la miseria y pobreza. Maduro, hoy, está a la sombra en una prisión Neoyorquina. ¿Dónde tiene el cerebro Maduro? Creo que en el zancajo. Ya que no sabe hacer una O con un canuto y Presidente. Viva de democracia y los zoquetes que le apoyaron. Pero se hicieron de oro. Y, África ¿Qué? Todos los países están gobernados por una oligarquía dirigida por dictadores, subyugando a la población y sometiéndola a esclavitud, entregando sus riquezas a países a cambio de apoyar a estos sátrapas asesinos que viven en palacios, llenos de ostentación y de lujuria. A los españoles nos preocupa el deterioro progresivo del cerebro de Pedro. Muchos españoles están colaborando a su locura. Y un loco en el poder es un peligro nuclear. Bien digo, y mis pensamientos están apoyados por aquella verdad del sabio Sócrates, refiriéndose a los gladiadores ¡Qué músculos y qué hombros tienen los atletas, pero ¡qué vacías están sus cabezas! Yo, haciendo de neurocirujano, dudo que muchos cerebros españoles tengan sustancia gris. ¿Que nos queda con estos políticos descerebrados? Me cunde el pesimismo. Solo nos salvará, si los que poblamos este mundo y este país, tenemos cinco sentidos y nuestro cerebro funciona, aunque necesitemos tres en uno para desatascarlo. Aun así, hay muchos que tienen tal oxidación que no hay disolvente para aflojar las tuercas.