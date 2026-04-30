Aversión del ínclito Trump a la alianza

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Hace semanas, escribíamos en este mismo medio sobre las finanzas, política y debate del Artículo 5. de la Alianza Atlántica, además de otros adicionales casi siempre, objeto de atención al personaje. pues desde la llegada del presidente a la Casa Blanca ha marcado hacia la misma su especial impronta, la cual distingue siempre bien de alguien algo o del resto, en especial su habitual estilo intimidatorio excepto con Rusia y China.

Ya en mayo de 2017, igualmente recogido, durante su visita a la nueva sede de la Otan en Bruselas, criticó a sus socios de la Alianza por el sobrecoste final del precio inicial de licitación en un 300%, aunque por propia experiencia en España, ya conocemos como funcionan estas cosas. BBC News calificó «Casi un desastre»: el controvertido primer encuentro del presidente de EE UU, Donald Trump, con sus aliados de la Otan. En esta ocasión, hemos seguido los postulados de Dan Reiter y Brian Greenhill, destacados politólogos estadounidenses especializados en relaciones internacionales y estudio de las alianzas militares, los cuales «ponen el dedo sobre la llaga sobre la supuesta flexibilidad del Artículo 5». Manifestábamos en aquel entonces que los compromisos de alianza no son tan vinculantes, ni jurídica ni políticamente, como sugiere la opinión convencional, por lo que será un tema que requiera vigilancia, sobre todo, para los que disponen de presupuestos bajos para Defensa. En lo concerniente a España (Ceuta y Melilla) especialmente se han venido manifestando reservas. Suelen plantearse, (según convenga), «Lagunas legales», ya que a tenor del lenguaje del tratado permite a los países miembros decidir qué acción consideran necesaria, lo que podría incluir ayuda no militar o incluso mantenerse fuera de un conflicto sin romper técnicamente el Tratado. Casos de carácter histórico existen: Las Malvinas. En el caso de la Guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido, hubo una limitación geográfica establecida en el propio tratado: El Reino Unido no pudo invocar la defensa colectiva, aunque recibió apoyo logístico y de inteligencia por parte de EE UU y otros aliados de forma bilateral, no a través de la estructura formal de la Otan, no propiamente de carácter técnico, Respecto a Turquía. Según el Instituto Real Elcano, dicho país, desde su integración, viene siendo un aliado incomodo por sus problemas intrafronterizos. A pesar de las discrepancias políticas y de las características de su régimen, en marzo de 2026, tras la interceptación de proyectiles en su espacio aéreo, hubo debates sobre si esto debía activar el Artículo 5, pero fuentes del Pentágono y de la propia Otan descartaron su uso inmediato, priorizando la desescalada. Según publica la prensa nacional, la contabilidad muestra un esfuerzo real por alimentar los arsenales europeos. Según el último balance sobre transferencias de armamento hecho público, los países europeos han triplicado las compras de armas en los últimos cinco años (2021-2025), liderando el Viejo Continente la clasificación de importadores. Añade otro diario, que las importaciones conjuntas de la UE aumentaron un 143% en los últimos cinco años. Posiblemente nos encontremos dentro de una especie de otro ciclón fuerza 5 (Trump), el cual terminará debilitándose, o más claramente su abuso de posición dominante, pero como suele decirse: «condenados a entenderse», y por qué no, teniendo de nuevo en cuenta la famosa frase de Bill Clinton en su campaña de 1992: «Es la economía, estúpido» No funciona la misma en EE UU, ni tampoco un próximo panorama parece identificarse con las promesas electorales del presidente.