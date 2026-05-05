El comunismo y la vida de los comunistas en España

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¿Qué es el comunismo? El comunismo ha sido la mayor tragedia que ha asolado a la humanidad. No ha habido ningún otro sistema más cruel que el comunismo. El comunismo es la mayor mentira que ha surgido del magma terráqueo. Los que han puesto en práctica el comunismo en el mundo han sido los más sanguinarios, tiranos, verdugos y sátrapas. En aquellos países que se ha implantado: Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Unión Soviética, Camboya e, inclusive, en Venezuela, solo hay destrucción, muerte, miseria. Solo en la URRS, China y Camboya fueron masacrados más de ochenta millones de personas.

No pretendo hablar del comunismo en el mundo sino, centrarme en España. ¿Existe el comunismo en España? ¿Hay comunistas en España? Sí, los hay, los ha habido y los habrá. No olvidemos aquella nefasta, II República, integrada por revolucionarios comunistas y socialistas que convirtieron la esperanza de muchos ciudadanos en la mayor tragedia de los últimos tiempos en España. Hoy, en su análisis póstumo, varios historiadores justifican la guerra civil como un mal menor ya que de no haber estallado la contienda, España hubiera sido un estado comunista, sometido a la mayor barbarie, aniquilando a millones de ciudadanos y muchos, que hoy deambulamos por las calles, no existiríamos porque nuestras familias habrían sido causa de represión y el suelo patrio se habría regado con sangre inocente. El genocidio que se hubiera cometido sería un apéndice a los caídos en la guerra civil. No lo digo yo lo dicen historiadores extranjeros, entre ellos el norteamericano, Stanley George Payne o el británico, Hugh Thomas. Un ejemplo es suficiente, más de diez mil católicos fueron asesinados por los milicianos comunistas revolucionarios, independiente de la quema de conventos, iglesias. Se perdió el veinte por ciento del patrimonio artístico pasto de las llamas. Hay que conocer la historia y no justificar lo injustificable. Bueno, hablemos, del hoy y no, del ayer, para eso está Zapatero con su Ley de Memoria Histórica, o Ley de la Mentira Histórica, para vengar la muerte de su abuelo. El político más pernicioso que ha tenido España y ahora es consejero de otro traidor que se aferra al poder, asesorando a Pedro I, el Mentiroso, como lo califica el comentarista, Luis del Val. Un día, un iluminado, por nombre Pablo Iglesias y otros profetas, fundan Podemos, de raíz comunista marxista. Pablo Iglesias, asaltador de los cielos y peregrino en la tierra, asciende al cadalso de los dioses y asume la Vicepresidencia del Gobierno con Pedro Sánchez, quien nunca pactaría con el que se llamaba, el coletas, ya que le quitaría el sueño. No vamos a hablar de mentiras ni trapacerías ni trolas ya que Pedro es campeón y lleva en su frente la estrella de la falacia. Pretendo centrarme en el ayer y hoy. del fundador de Podemos. Comunista irredento, revolucionario de masas, solidario de las injusticias. Protector de los oprimidos y de los okupas. Esperanza de los trabajadores. Ejemplo de vida austera. Ubicado en un humilde apartamento en el barrio obrero de Vallecas. Vestido como un mendigo. Defensor de la enseñanza pública. Samaritano, predicador de masas que iba a llevar a los oprimidos al valle de Josafat. Como aquel Jesús, iba a saciar a los hambrientos con continuas pescas milagrosas. ¿La realidad cuál es? Pablo se unió a una comunista como él, por nombre Irene y por apellido, Montero. De oficio, cajera. Por sus méritos, ministra. Tienen tres vástagos. Los niños deben vivir en un ambiente digno. Como eran comunistas, compraron un palacio en Galapagar, en Madrid. Le dotaron de todas las comodidades: Jardineros, empleadas de hogar, guardias de seguridad. Y ahora, envía a sus hijos a un colegio privado, de los de élite y paga, que se sepa, 600 euros mensuales por cada vástago. Pablo ¡Viva el Comunismo! ¡Abajo el capitalismo! ¡Solo enseñanza pública! A Pablo Iglesias, algunos comentaristas le han apodado el Lenin español. Menudo personaje para imitar. El mayor criminal que parió la humanidad. No había que tener piedad contra los ricos, los maleantes, los parásitos y los granujas. Toda esa escoria de la humanidad que era el legado del capitalismo: había que liberar la tierra rusa de todos esos insectos nocivos. Una de sus «buenas obras», torturó y asesinó a varios enemigos, hundiendo un barco en mitad del Volga, después de que le arrancaran la piel de las manos, previamente las había sumergido en agua hirviendo, lo que era conocido como que te quitaran los guantes. Como en España ya ha cumplido con su trabajo, y se le ha visto el plumero, se ha trasladado a Méjico. Ha creado: Canal Red América Latina, su nuevo proyecto mediático. Está ubicado en un ático de lujo en Ciudad de México, cuyo alquiler ronda los 100.000 euros anuales. Desde su lanzadera, está sembrando la semilla perversa. Y habrá muchos que caerán en la trampa. Porque, si ignorantes hay en España, no digamos en el país azteca. Por cierto, goza del apoyo de la comunista, Claudia Sheinbaum, presidenta de Méjico. Esta mandataria agradecida por los servicios que le presta el magnate comunista español, cuya misión es convertir a ignorantes mejicanos para su causa. Y, si Pablo Iglesias es un burgués, qué podemos decir de cómo vive la modelo de Zara, una tal Yolanda. De un apartamento en Ferrol a uno de cuatrocientos metros en Madrid que pagamos los cornudos españoles. El día que deje el poder no habrá armarios para guardar sus modelos. Por cierto, se ha ido a la Gala de los Oscar a Hollywood. Me imagino que a controlar el horario de los adinerados actores y actrices y a exhibir sus modelitos. Por este trabajo, se pagó un billete cuyo coste fue de 7.700 euros. ¿Con cargo a quién? Y, también a Méjico. ¡Qué vida de reina, Yoli! ¡Viva el comunismo, Yolanda! ¡Abajo los empresarios que están subyugando a los trabajadores? Cuando no haya empresas tu vivirás muy bien y España a la m….. Y como vive Irene Montero, de ser cajera a tener un sueldo de más de 130.000 euros como eurodiputada a la que también se une Isa Serra. Y seguimos con Belarra, con Martina Velarde, Noemí Santana, todas diputadas con sueldo superiores a cien mil euros. Universitarias, cuyo Máster lo consiguieron en la Universidad de la picardía. Creo que la mayoría de los españoles nos apuntaríamos al comunismo para vivir como el comunista Pablo Iglesias, la comunista Yoli y la tropa mencionada. Solo se puede entender bajo dos principios. Uno, que vivamos del poder. Dos, que seamos unos trastornados mentales y no sabemos lo que hacemos. De lo contrario, mi intelecto no llega a entenderlo.