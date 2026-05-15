Treinta toneladas de cocaína y un Estado desbordado: la declaración de guerra del narcotráfico

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El caso del barco mercante Arconian no es solo una intervención policial histórica: es la radiografía brutal del poder económico, logístico y violento del narcotráfico en España.

El pasado 1 de mayo, en el marco de la operación Abisal, la Guardia Civil interceptó este buque en el Atlántico, cerca de Canarias, con 1.279 fardos en sus bodegas, que contenían 30 toneladas de cocaína de gran pureza, valorada inicialmente, antes de su adulteración, en unos 812 millones de euros. Hasta la fecha, se trata del mayor alijo incautado de esta sustancia. Pero las cifras oficiales solo muestran una parte del monstruo. A pie de calle, la dimensión cambia por completo. Treinta toneladas equivalen exactamente a 30.000.000 de gramos. Si el gramo de cocaína al menudeo se paga, en el escalón final del mercado negro, en torno a 50 euros, calculando a la baja, la cuenta resulta demoledora: 1.500.000.000 de euros. ¡Mil quinientos millones en un solo viaje! Más que el presupuesto municipal anual de capitales como Málaga o Valencia. El buque Arconian, vinculado a la peligrosa Mocro Maffia euromagrebí, hace tiempo asentada en España, habría zarpado de las costas occidentales de África con destino final a nuestro país. La cocaína iba a ser trasvasada en alta mar a lanchas ultrarrápidas para llevarla a tierra. Y ese dato no es menor: la Península Ibérica y las islas Canarias ocupan una posición geoestratégica fundamental para las redes del narcotráfico. España es puerta atlántica, mediterránea y europea, además de puente natural con África. Marruecos, a 14 kilómetros de Tarifa, al otro lado del Estrecho, es el mayor productor del mundo de hachís. Conozco de primera mano esta realidad. Las mafias lo saben. Por eso ya no se limitan a introducir fardos en embarcaciones a toda velocidad. A nuestro litoral llegan desde el continente americano narcosubmarinos, que sus tripulantes hunden tras descargar el alijo, y en Ceuta se han descubierto narcotúneles conectados con territorio marroquí. El crimen organizado transnacional —en realidad, crimen sin fronteras— ya no improvisa: planifica rutas, compra barcos, oculta cargamentos, coordina entregas, arma a sus sicarios… A bordo del Arconian fueron detenidas 23 personas; entre ellas, varios individuos armados con fusiles de asalto MP4 y pistolas Glock, dispuestos a abrir fuego indiscriminado. Ese detalle resume la naturaleza real del negocio: el narcotráfico no solo mueve dinero, también impone terror. Lo demostró con el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate y vuelve a quedar de manifiesto con la muerte reciente, tras una colisión, de otros dos agentes durante una persecución de una narcolancha frente a las costas de Huelva, en el Golfo de Cádiz, y a cuyo sepelio el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, prefirió no acudir, en un gesto indigno, para evitar el sonrojo y los abucheos. España debe leer la intervención del mercante como una alarma de Estado. Otra más. El golpe, ejecutado por las fuerzas de seguridad con la colaboración de la DEA estadounidense, revela la magnitud del desafío. Si una sola operación ha permitido incautar 30 toneladas, ¿cuántas entran cuando, pese al tesón policial, no son interceptadas? ¿Cuántos puertos, lanchas, almacenes, empresas pantalla y complicidades necesita una estructura capaz de gestionar semejante volumen?

El poder de corrupción del entramado narco es enorme. Allí donde se instalan, compran información, neutralizan controles, infiltran economías legales, seducen a jóvenes sin horizonte, intimidan a policías y sus familias, financian abogados deshonestos, blanquean fortunas y convierten barrios en territorios comanche dependientes del dinero sucio. En zonas concretas del Campo de Gibraltar, demasiados chavales ya no ven al narco como un delincuente, sino como un modelo romántico de éxito al estilo Pablo Escobar, un «héroe» con cochazo, dinero fácil y aura de impunidad. Esa derrota cultural —una auténtica «narcoescuela»— es terrible. Mientras tanto, el Ministerio del Interior, bajo una dirección totalmente desacreditada y carente de legitimidad moral, se muestra incapaz de poner freno a esta ofensiva. Los agentes denuncian falta de medios, erosión del principio de autoridad, plantillas insuficientes, embarcaciones inferiores a las de los traficantes, escasa protección y una contradicción insoportable: se les exige enfrentarse a organizaciones criminales cada vez más violentas, pero ni siquiera tienen a estas alturas reconocida la consideración de profesión de riesgo. Se les lanza como carne de cañón a una guerra desigual, con recursos propios de una posguerra administrativa. El mercante Arconian demuestra, en definitiva, que los cárteles, clanes, bandas y mafias no están llamando a la puerta de España: operan dentro a escala industrial. Por eso, la respuesta no puede agotarse en el decomiso. Hace falta perseguir el dinero, cortar rutas de entrada, reforzar juzgados, proteger de verdad a los agentes, aumentar los medios materiales y humanos y, sobre todo, asumir de una vez que el narcotráfico no es un problema policial más, sino una amenaza directa contra el Estado. Porque treinta toneladas en un viaje marítimo no son un alijo: son una declaración de poder del crimen sin fronteras. Y cuando esa realidad se normaliza, el destino inevitable lleva a las narcorregiones.