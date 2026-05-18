DISTINTAS FORMAS DE VER LEÓN
Respiro León por los cuatro costados
Respiro León por los cuatro costados de mi cuerpo y para mí la pesca ha sido todo en la vida. Recuerdo cuando era un niño cuando tenía que ir a misa al convento en mi pueblo porque en aquellos tiempos era obligatorio ir.
Soy del año 68 y de aquella había que hacerlo. Tus padres te decían que tenías que ir a misa. Íbamos a las nueve de la mañana los domingos para no tener que hacerlo a las 12 y así poder jugar o en mi caso ir al río a pescar. Para mí la pesca es todo. Empezó como un juego y al final ha sido todo. Es una forma de vida, es una forma de todo. Me conocen en el mundo entero gracias a la pesca. He puesto el León en el mapa y también a mi pueblo gracias a la pesca.
Yo en los últimos 28 años de mi vida pesco 23 o 25 días al mes ininterrumpidamente. Así durante 28 años. Se puede uno imaginar lo que es la pesca para mí. Y además gran parte de esos días en León, que es un paraíso en todo. Por la gastronomía, por su gente… y por la pesca. Y si además te gusta la pesca,se puede decir que estás viviendo en el paraíso, es una maravilla. Cualquiera puede mirar el mapa de León y ver que estamos rodeados de ríos es una auténtica maravilla. Somos famosos por la cantidad de ríos que tenemos, pero tenemos otra cosa muy buena. Desde el punto de vista de la pesca tenemos truchas inteligentes. En otros países es más fácil sumar capturas que aquí, pero aquí es más divertido y emocionante. Y eso a la gente le gusta.
Los ríos son fuente de vida y también una de las partes importantes es el turismo que gracias a la pesca en algunas poblaciones de esa España vaciada.
Yo intento mover mucho las redes sociales para dar a conocer nuestra riqueza. Alguno me dice que bueno,que estoy metiendo mucha gente en León, que estoy recomendando León y siempre le digo lo mismo: lo hago primero porque me gusta, segundo por mi tierra, porque no hay minas, no hay industria, no hay nada… Pero tenemos ríos y tenemos mucha trucha. Mucha más de lo que la gente piensa.
El río es fuente de vida y un recurso más. Yo viajo por todo el mundo y he tenido la suerte, gracias a la pesca, de conocer muchos países y realmente la gente conoce León por las truchas, conoce por muchas cosas, pero también la conoce por las truchas. Y la gente viene a León a pescar truchas.
León es un paraíso. Estamos en un lugar privilegiado y tenemos un montón de ríos muy cerquita, que la gente le encanta. Y entre otras muchas cosas más, una muy buena gastronomía. Y todavía somos una una provincia barata a la hora de de alojamiento. Contamos con una infraestructura hotelera de casas rurales muy buena, que la gente lo sabe. Y lo están viendo ahora mismo.
De León tampoco hay que olvidarse de la información y de los 120 años de Diario de León. Cualquier persona que viene a León, de toda España, extranjeros incluso, les digo que nuestro periódico referente, nuestra página informativa, es el Diario de León. Y en el caso de los pescadores con información sobre la pesca con un día en especial que son los viernes. Ni los americanos lo tienen, nadie lo tiene. Es algo increíble y desde aquí quiero dar las gracias al Diario de León por esa cobertura, por ese seguimiento que tributais a la pesca otorgándole la importancia que se merece desde mi punto de vista. Sois un referente y es la medida de muchos de muchas provincias y de muchos países que que se dan cuenta que aquí la pesca es importante.
Para mí la pesca es una forma de vida evidentemente. Conozco mucha gente, mucha que que se que mueren siendo pescadores. Como llevo tantos y tantos años y ha pasado tanta gente por a mi,echándole una mano y enseñándoles mis conocimientos, también me he dado cuenta que hay gente que empieza del mayor y luego se dan cuenta que la pesca es un deporte espectacular. Porque para nada es aburrida, tenemos la fama, la pesca de que, debemos tener mucha paciencia. Yo no sé otras pescas, pero la pesca que yo practico, la pesca con mosca y de todo menos aburrida. De todo menos aburrida. Estamos constantemente evolucionando, constantemente moviéndonos, constantemente gastando energía, moviéndonos por el río Algunos le puede parecer que molestamos. Yo lo lo considero de otra manera.
Simplemente lo que estamos es intentando sacar rendimiento o disfrutando de nuestra pasión, nada más.
Por desgracia la pesca no parece que está cautivando a las nuevas generaciones. De hecho, se ve no solo un día cualquiera en el río, también en los campeonatos. No hay relevo, hay muy pocos chavales muy muy pocos, mucho menos de lo que pensamos.
Yo soñaba primero con con pescar un campeonato de León. Lo gané. Soñaba con pescar un autonómico, lo gané. Soñaba con pescar un campeonato de España, lo gané. Y por supuesto,soñaba con ganar un campeonato del Mundo y lo he ganado. He ganado cuatro veces, no desde el punto de vista individual, porque no he tenido la suerte. He tenido varios campeonatos para ganarlos individualmente, pero no me ha venido.
Al final los que me conocen saben que representar a tu país en cualquier deporte es algo para mí es increíble. Y algunas veces lo he dicho, cuando tienes la suerte de ganar un Mundial o un Europeo, como va a Bueno, el mundial lo gana cuatro veces, o de ganar a un Europeo. Que todo el mundo ponga el himno de tu país para ti, yo que me siento español es algo indescriptible, o sea, ser internacional y que todos los países del mundo te miren con admiración por ser campeón, es algo increíble. Es algo para mí indescriptible. Lo he dicho más de una vez, todo el mundo alguna vez tenía que subirse a un podio y sonara el himno de su país para que vean lo que es. Yo, que todo el mundo me conoce, me emociono muy fácil y lloro como una Magdalena, o sea, a mí nadie me ha regalado nada y me ha costado muchísimo, todos y cada uno de los títulos que tengo. Entonces, con eso te lo digo todo, es algo indescriptible para mí. Yo me considero una persona modesta y nunca me he sentido tan importante. Pero realmente la gente lo dice por algo y serÃ¡ que lo soy. Me enorgullece evidentemente de poner León en el mapa, de poner Villoria de Órbigo en el mapa, de que la gente venga a Villoria y digan que es el pueblo del bombero. Que vengan a pescar y que vengan a ver mi tierra y a comer y a disfrutar de mi tierra.