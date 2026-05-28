La vigencia de los hórreos

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Los hórreos del norte de la Península Ibérica han sido declarados en abril de 2026 Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial en España. La noticia trasciende ampliamente el ámbito etnográfico o rural: supone el reconocimiento de una de las arquitecturas tradicionales más inteligentes y adaptadas al medio de nuestra tierra.

Con frecuencia tendemos a contemplar estas construcciones desde una óptica exclusivamente sentimental, como si fueran vestigios aislados de un mundo desaparecido. Sin embargo, los hórreos representan algo mucho más profundo y plenamente contemporáneo: una forma de conocimiento acumulado durante siglos sobre cómo construir de manera eficiente, sostenible y estrechamente vinculada al territorio. Mientras buena parte de la arquitectura contemporánea busca respuestas frente al cambio climático, el consumo energético o la adaptación al territorio, los hórreos llevan siglos ofreciendo algunas de esas soluciones desde la lógica de la economía material, la ventilación natural, el aprovechamiento de recursos locales y el conocimiento preciso del clima y del paisaje. Por eso esta declaración trasciende cualquier lectura localista. Hablar de hórreos no es únicamente hablar de memoria rural; es hablar también de sostenibilidad, transmisión de conocimiento y relación equilibrada entre arquitectura y medio físico. En numerosos territorios europeos, y también en nuestro país, existe hoy un renovado interés por la arquitectura vernácula como expresión cultural, territorial y paisajística. Los hórreos participan plenamente de ese debate contemporáneo. Precisamente en este nuevo contexto de revalorización de la arquitectura tradicional adquiere aún mayor importancia el legado de quienes dedicaron décadas a estudiar y documentar estas construcciones. En las últimas semanas he tenido ocasión de volver sobre el legado de Eloy Algorri gracias a la reciente convocatoria de ayudas a la arquitectura tradicional leonesa impulsada por el Instituto Leonés de Cultura. Resulta difícil comprender hoy la dimensión cultural de los hórreos leoneses sin el trabajo pionero desarrollado por Algorri, una referencia imprescindible cuyo legado adquiere hoy todavía mayor relevancia. Releer su tesis y el imprescindible libro

Hórreos Leoneses, publicado por la Fundación Monteleón y coordinado por Eloy Algorri y Enrique Luelmo Varela, permite entender hasta qué punto León cuenta con uno de los trabajos de documentación y análisis sobre arquitectura tradicional más relevantes realizados en España. Aquel volumen catalogó más de 325 hórreos repartidos por la provincia y fijó, además, criterios rigurosos para su conservación y restauración que continúan siendo plenamente útiles para arquitectos, restauradores y técnicos del patrimonio. Ese legado técnico y cultural resulta hoy más valioso que nunca. Existe una sensibilidad creciente hacia la arquitectura tradicional que hace apenas unas décadas era mucho menor. Cada vez más personas entienden que conservar estas construcciones no consiste únicamente en proteger objetos antiguos, sino también en preservar conocimientos constructivos, formas de vida y paisajes culturales irrepetibles. Conviene recordar, además, que León ya supo impulsar políticas ejemplares en esta materia. A finales de los años ochenta, la Junta de Castilla y León y la Diputación de León colaboraron en actuaciones de rehabilitación de conjuntos de hórreos en Valdeón, demostrando que la cooperación institucional puede desempeñar un papel decisivo en la conservación de la arquitectura tradicional. Hoy el contexto es todavía más favorable. Existe una mayor sensibilidad ciudadana, más conocimiento técnico y una creciente valoración cultural y turística de la arquitectura vernácula. La reciente declaración debería servir para abrir una nueva etapa de colaboración institucional, investigación y rehabilitación coordinada, impulsando programas de ayudas, documentación, formación en carpintería tradicional y conservación de conjuntos completos, evitando que los hórreos acaben convertidos en piezas aisladas y descontextualizadas. En este proceso, asociaciones como la Asociación de Hórreos Leoneses están contribuyendo de manera decisiva a generar conciencia social, documentar ejemplos existentes y acercar este legado a nuevas generaciones. Ojalá cada vez más leoneses se sumen a esta tarea colectiva. Porque conservar los hórreos no consiste únicamente en proteger el pasado: significa también decidir qué relación queremos mantener con el territorio en el futuro. Tal vez la gran lección de los hórreos sea esa: que la modernidad no siempre consiste en olvidar el pasado, sino en reconocer qué conocimientos heredados siguen siendo útiles para construir un futuro más inteligente, más sostenible y más arraigado al territorio.