¡La Montaña Oriental leonesa se muere!

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La Montaña Oriental leonesa, el Parque Regional Picos de Europa o la Montaña de Riaño y Mampodre, como de estas tres maneras se llama, está ya en coma, en ese coma que siempre es preludio de la muerte. En casi todos sus pueblos ya han desaparecido las escuelas, la estafeta de Correos, las agencias bancarias itinerantes, las tiendas de ultramarinos, los médicos y los curas párrocos… etc. etc. etc. ¡Solo permanece la soledad, el abandono social y la nieve…! Por eso, y solo por eso, algo mucho más importante está desapareciendo: ¡sus gentes! ¡Cómo se puede vivir en un pueblo, en invierno, donde los medios de subsistencia más elementales han huido para siempre…!

Y lo peor, sin perspectivas de recuperación demográfica y social. Con el Parque Regional, las autoridades decían: «El futuro de esta región está en el turismo». Ya que, ¡otro tipo de industria está estrictamente prohibido! El turismo… Pero, para que vaya la gente, es necesario que tengan algo que visitar o algún deporte invernal que puedan practicar. ¡Imposible! Todos los proyectos turísticos son bloqueados. Por la autoridades nacionales, regionales, provinciales o locales… Había un proyecto con mucho futuro para la fijación de población en la zona: la Estación de Esquí Tres Provincias. Programada para la zona próxima al Puerto de San Glorio. Pero el proyecto había sido bloqueado por la oposición de los ecologistas y, sobre todo, porque una parte de la Estación se ubicaría en la Montaña Palentina, y puesto que esta zona tiene una protección especial por pertenecer a la Red Natura, la Junta castellana no había dado el visto bueno a su construcción…, porque excluiría a una provincia castellana. En León, solo, no se debería construir. Y los ecologistas… Estos no protestan si las estaciones de esquí se construyen en la zona de los Pirineos catalanes o aragoneses, pero, en León: ¡prohibido! Y las autoridades locales… En los pantanos de Castilla, en casi todos, se han construido «playas fluviales», con gran éxito turístico. Pero para el pantano de Riaño: «¿Piensan, tal vez, que esta tarea iba a hacerles rebosar de excesivo trabajo?». Sería una buena compensación por la aberración de haber inundado y destruido uno de los valles más hermosos de Europa... En gran parte de los pueblos del parque, existen restos megalíticos, catalogados del Neolítico: «túmulos, menhires, crómlech, etc.». Y muchas cavernas en la roca caliza, roca constituida por carbonatos como causantes de las oquedades. Listos para ser investigados y promocionados ¡Son especialmente espectaculares! Pero nadie da un paso adelante para explorarlos, hacerlos visitables y abrirlos al público turístico. En el entronque de dos pueblos del norte hay una cueva o caverna de una belleza singular. Su constitución es muy propicia para la didáctica infantil y adolescente sobre la creación de cavernas causadas por el ataque del agua al ácido carbónico que contienen las rocas de estructura caliza. Su denominación es «Cueva de los Fideos» o «Cueva de la Laguna»; llamada así por el hermoso estanque que convive dentro. Su nombre y contextura ya nos informan sobre su trascendencia y originalidad. ¿Tanto cuesta adaptarla para el turismo, e iluminarla utilizando el cableado eléctrico que pasa a unos metros de su entrada? Al lado, en la provincia hermana de Asturias, existen unos magníficos lagos, los lagos de Covadonga (Enol y Ercina), adonde se puede llegar, en coche, por una carretera asfaltada. El turismo en esa zona es ingente y produce riqueza y animación en los entornos. Mientras, en el Puerto de San Isidro existe un enorme y magnífico lago de origen glaciar, el más profundo y a la vez el situado a más altura de España: El Lago Ausente. (Por cierto, un nombre, una vez más, de origen celta. Nada que ver con la distancia. —Término finalizado en «nt+e»—). Hay un amplio camino para llegar hasta él. Pero, al comienzo, hay un letrero que dice: «Prohibido a los coches». Solo unos pocos osan caminar hasta llegar al lago. ¿Por qué a unos sitios de España sí se permiten privilegios y a otros no? Los que han —o hemos— visitado los lagos alemanes, muy semejantes al lago Ausente, como es el Titisee, el Obersee, el Königsee, etc., podrán comprobar cómo estos lagos están rodeados de hoteles y llenos de turistas. Ah, y se puede llegar hasta ellos perfectamente en coche. ¿Por qué en León no? ¿Qué pecado han cometido los leoneses para que todos los males del universo recaigan sobre ellos? Los leoneses ¿van a comenzar a moverse para impedir la muerte y el entierro de unos valles, considerados como los más espectaculares y bellos de España? De la Junta castellana, los leoneses ya nada podemos esperar. Luego… que nuestras autoridades se pongan a trabajar o abandonen el barco. Necesitamos capitanes y pilotos dispuestos a trabajar por sus gentes e impedir que este barco se hunda. Con todos sus habitantes dentro. Y, respecto al Municipio de Riaño... En los años felices que precedieron a la destrucción total de estos hermosos valles, catástrofe causada por la ignominiosa decisión de la madrastra España para con la provincia de León, el pueblo de Riaño era el centro social y comercial en el que se concitaban todos los jóvenes y no tan jóvenes de toda la Montaña. Especialmente, los fines de semana. Por las calles, bares y comercios del municipio pululaban y se reunían, sobre todo, los jóvenes de aquellos hermosos valles. ¡Cuántos noviazgos y matrimonios se fraguaron en aquellos sanos e inocentes aquelarres! Incluso el coche de línea de «Martiniano», en el día de asueto de los domingos, completaba su faltriquera llevando y trayendo a los jóvenes hasta Riaño para pasar, allí, en compañía, las tardes del domingo. E incluso había un cine... Y una especie de «Corte Inglés»: los Almacenes Reyero. Creo... Pero, ahora, todo es soledad, aburrimiento, despoblación y emigración. En Riaño y en todo el Valle de Valdeburón. Y, sobre el entorno del municipio de Riaño, que tiene grandes recursos inanes, es decir, sin explotar, y para recuperar el bienestar del pasado, debieran dedicar sus esfuerzos y sus bríos en visitar, los fines de semana, otros pueblos de semejante estructura demográfica y orográfica. Es decir, que dispongan, también, de un «¡magnífico pantano como el suyo!». El pantano de Riaño, una especie de paraíso noruego, con unos fiordos nada envidiables a los de ese país, dispone de un maravilloso paraje para instalar allí una playa... Estaría estratégicamente situada al lado de la carretera, antes de llegar al gran puente viniendo del sur, y disponiendo ya de un acceso con camino asfaltado. Hasta dispone este lugar de atractivos lugares para unos «chiringuitos playeros» que den vida y alegría a los visitantes amantes del agua, el sol y la montaña. Ya que, un gran número de embalses en la España castellana y en otras autonomías ajenas a León disponen de playas fluviales con gran éxito de público y disfrute de sus riquezas turísticas... El Lago de Ginebra o Lago Leman fue anteriormente un embalse o pantano, parecido al de Riaño. Pero que, posteriormente, se rodeó de urbanizaciones y viviendas residenciales, lo que dio prestigio, vida y población a la zona.... ¿Sería posible hacer algo semejante en el entorno del Pantano de Riaño? ¿Hay alguna Ley que lo prohíba? No olvidar que, con el cambio climático, la desertificación del centro de la península obligará a la ciudadanía a emigrar hacia el húmedo norte. Pero los responsables administrativos de la villa también tienen su responsabilidad en la mortecina evolución del nuevo hábitat. Se les han presentado, hace ya una decena de años, varios proyectos para dar vida a la zona, tales como la ya citada «playa fluvial», con todo su diseño y proyecto de realización. Pero la respuesta fue negativa... También se les ofreció una elemental decoración que resaltara y le diera fama y prestigio a la zona, situada al lado del gran puente: se trataba de un surtidor o chorro de agua semejante al

Jet d’Eau del Lago de Ginebra. Se incluía un elemental presupuesto, acompañado de una subvención aportada por una Empresa Editorial leonesa. Y la respuesta fue también rechazada. ¡A trabajar! ¡A luchar! ¡A exigir el amparo y garantía de sus derechos! ¡Este es el grito de dolor, de pesar y de abatimiento que proclaman con insistencia las gentes de esta tierra! Este alarido afligido está justificado por la desaparición de uno de los valles mas hermosos de España. Hecho para beneficiar y proporcionar agua a otras provincias y regiones limítrofes... Y que ha sido causa de la cruel despoblación de la toda la región y muy especialmente de la provincia de la capital de su Reyno.... Pero, ante tanta desdicha, nunca es tarde para solventar problemas y aportar bienestar y dicha a sus gentes, si los regidores municipales, ya elegidos, abandonan sus sillones y se dedican, con imaginación y sin abulia, a trabajar para mejorar la vida y el estado de ánimo de sus vecinos. Los que los han elegido en el pasado y los que les podrían volver a votar y elegir, si se lo merecen, en las próximas elecciones municipales...