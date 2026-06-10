De Zapatero a Sánchez

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Estos días, no se abre un informativo sin que aparezcan los dos individuos citados, sin que cada vez se informe de nuevas presuntas corruptelas, cada una más grave que la anterior.

Veamos el «curriculum», de estos dos, más que presuntos delincuentes.

A Rodríguez Zapatero se le han confiscado 103 joyas, de gran valor, sin que haya acreditado, su procedencia.

Si se confirma que no son obra de un orfebre que las hubiera hecho por encargo de Zapatero, parece evidente que lo más probable, es que sean procedentes de una tumba de la antigüedad, (en Egipto, en Méjico o en Sudamérica), que fue saqueada y hayan estado escondidas y recientemente encontradas, sin que su descubridor, informara del hallazgo, ya que de haberlo hecho, se hubiera investigado su procedencia, su valor, en dólares, o en euros, pero sobre todo su valor arqueológico, sin embargo, parece que lo más preocupante es su valoración en euros y no que debieran estar en un museo.

En este último supuesto, Rodríguez Zapatero sabe que es un delito no poner en conocimiento de las autoridades, tal hallazgo, para que se investigue su procedencia, por lo tanto Rodríguez Zapatero, además de ser un contador de nubes, es un presunto delincuente, al menos, a tiempo parcial.

A Sánchez Pérez-Castejón se le ha descubierto que es el jefe de una banda de delincuentes; una parte de dicha banda, (Ábalos, Cerdán y Koldo), ya ha sido detenida, juzgada y encarcelada; desconozco los motivos, por los cuales, el jefe, (el puto amo, según otro de la banda), sigue en libertad, al frente de la otra parte de la banda, que parece ser mucho más numerosa y algunos de sus componentes, se sientan en el Consejo de Ministros.

La banda del Peugeot estaba formada por sólo cuatro individuos, la actual es más numerosa y con el palacio de la Moncloa convertido en la cueva de Alí Babá y los más de cuarenta ladrones.

En España teníamos un partido político, «social-demócrata», no marxista, (marxismo y democracia, son dos conceptos, incompatibles), son como soplar y sorber, (no puede ser), es imposible hacerlo al mismo tiempo; se puede ser marxista o demócrata y buen gobernante o viceversa, la ideología, no es un delito, lo que si es delito, es aprovecharse de la ideología, para delinquir; yo pienso que los delincuentes, en realidad, no tienen ninguna ideología.

Sánchez es un impostor, se presentó a las primarias del PSOE, como social-demócrata, pero como es un delincuente, robó la Secretaria General del partido a Susana Díaz, con la colaboración de la banda del Peugeot

Si hizo trampa con una compañera de partido, quien se puede extrañar de que también la hiciera en las elecciones generales de julio de 2023, en las que por medio, de dos de sus más cercanos colaboradores, nombrados por él, para dirigir Correos, «Juan Manuel Serrano y Leire Diez», secuestró, en las oficinas de Correos, más de 300.000 votos de votantes de derechas, que prefirieron ir a la playa, antes que ir a votar, suceso que el presunto delincuente sabía que iba a ocurrir, convocando las elecciones en pleno verano; los pardillos de derechas, (más bien «gilipollas»), confiaron en el voto por correo, craso error, pues el tal Juan Manuel Serrano y la tal Leire Díez se encargaron de que esos votos no llegaran a las mesas de votación, pero nadie impugnó los resultados, lo que demuestra, que Núñez Feijoo es también, el pardillo mayor del Reino de España, al que el delincuente le robó, al menos 10 escaños, que fueron suficientes, para que el delincuente, al más puro estilo leninista, se declarara ganador de las elecciones..

A pesar de las trampas el PP ganó las elecciones, pero el presunto delincuente consiguió el apoyo de todos los diputados antisistema democrático, (marxistas), y de otros tres ¿delincuentes?: los chupasangres de Esquerra, de Junts per Catalunya y del PNV.

¿De qué puede servir saber si el partido «sanchista», se financia o no, ilegalmente, pues al presunto delincuente le importa un pito, ya que es ¡El puto amo de España!, que se pasa la Constitución por el arco del triunfo, sin que el rey mueva un dedo para evitarlo.

¿Qué hubiera ocurrido si en la Zarzuela hubiera estado el Rey Juan Carlos I?, principal responsable de que España fuera un modelo con la Transición del 78 y la implantación del «Estado Parlamentario» ¡democrático!.

Del ¿por qué no te callas? hubiera pasado al ¡por qué no te largas!

¿Quién puede mandarle a la sombra?, lo lógico es que sea «la Justicia», es decir un juez, pero, al parecer, los jueces, no actúan de oficio, sólo actúan, cuando alguien presente una querella contra el delincuente, y nadie ha hecho, por lo que el delincuente, puede seguir delinquiendo a tiempo completo.

¿A que esperan en Manos Limpias?... pues mayor corrupción que robar un Gobierno, no creo que sea posible.