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Quede claro desde el principio que este artículo no habla sobre Zapatero, sino sobre el Papa León XIV… Y es que los expertos gemológicos las han analizado pormenorizadamente y las joyas son auténticas, valiosísimas en su tasación, históricas, y nos han dejado boquiabiertos… Queremos decir que todas las palabras del Papa León XIV pronunciadas aquí en España en efecto han sido joyas brillantes como chispas de sol sobre las aguas, y nos han deslumbrado.

¡Un Papa para el siglo XXI no podía ser sino un inmigrante peruano humilde y brillante como el Doctor Cosamalón! Apoyándose teológicamente en la Escuela de Traductores de Toledo para hablado de tolerancia civilizatoria y diálogo interreligioso, apoyándose asimismo teológicamente en la Escuela de Salamanca para hablar de los derechos humanos espiritualizados y apoyándose en la encíclica Magnífica Humanitas para hablar de humanizar el mundo tecnologizado, el Papa Leon XIV ha hablado de la inmigración desde el espíritu de acogida que impulsa a Sor Lucía Caram (la Madre Teresa de Calcuta de nuestros días). Y ha hablado de la inteligencia artificial humanizada, de la dignidad de la vida toda, de Francisco de Vitoria pensando antes que nadie los derechos humanos, de la lengua castellana que une continentes, de los jóvenes con fe y la fe que rejuvenece, de Gaudí que acaba catedrales después de muerto las cuales son más músculo para nuestra salvación, ha hablado también contra la polarización política y a favor de la vida, y ha hablado en catalán de que tenemos que ser constructores de unidad (el que tenga oídos para oír que oiga)... El Papa Leon XIV ha venido en efecto a España cargado de joyas históricas para regalarnos (las palabras del Papa dichas en España han sido como zafiros, diamantes y rubíes auténticos que hemos de guardar en nuestra caja fuerte), y eso ha hecho que, igual que Simone Weil en Asís, algo superior a mí me impela a arrodillarme… Quede claro que este artículo no habla en absoluto de José Luis Rodríguez Zapatero, pero hay pasajes en mi oración que hablan sobre reconocer el pecado para obtener misericordia, perdón y paz.