Sánchez versus Zapatero

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Pedro Sánchez ha tomado decisiones en su trayectoria política que son difíciles de entender por un intelecto normal. Esas actuaciones puede ser resultado de ser asesorado por unos y otros, en especial, por un tal Jose Luis Rodríguez Zapatero, el tonto que era y el malo que se hizo u otras calificaciones tales como vengativo y manipulador. En principio, procedo a hacer una serie de preguntas o reflexiones sobre el inquilino de la Moncloa y sus derivas, tomadas por un vehículo sin frenos.

Pedro, en tu conciencia, si la tienes, ¿aviva algún sentimiento de culpabilidad? ¿Eres consciente que tus decisiones sectarias están destruyendo España y horadando el sentimiento patrio? ¿Tienes conciencia de que has pactado con etarras, criminales, que asesinaron a ochocientas personas? ¿Tienes conciencia de cómo murió Miguel Ángel Blanco con dos tiros en la nuca, arrodillado y humillado? Pero ¿Cómo pactas, ahora, con estos genocidas? ¿Por qué estás tan atado a Venezuela, ayer, con Nicolás Maduro y, hoy, con Delcy Gutiérrez? ¿Qué sabes de las maletas y dónde están que parece ser contenían un preciado tesoro? También me pregunto ¿Qué acuerdos has firmado con Marruecos? ¿Por qué tu diplomacia se ha desviado de Estados Unidos y la centras en China con acuerdos que no se saben? ¿Por qué tanto sectarismo con los que están a tu derecha y que ha insuflado tu cerebro hasta tal punto de llegar al odio y la venganza? ¿Por qué has sacado a Franco del Valle de los Caídos si tú no lo conociste y a ti no te hizo nada y volviste a generar una guerra civil y enfrentamiento entre los españoles? También me pregunto ¿Por qué legalizaste a ETA, una banda criminal, responsable de ochocientas victimas que dejaron huérfanos, viudas y dolor y lágrimas? ¿Por qué permites que los independentistas actúen con total impunidad y, de facto, sean ya un estado independiente? ¿Por qué aprobaste el rescate de Europa si no era una línea prioritaria? A todas estas preguntas hay un personaje que puede dar respuesta. Se llama José Luis Rodríguez Zapatero, alias ZP. Creo que todo esto tiene su explicación con el nuevo faro, el expresidente, convertido en el negociador estrella del PSOE. Zapatero, ejerce de presidente en la sombra y se ha extendido una tupida telaraña que crece sin freno. ¿Sería Padro Sánchez la misma persona sin el gurú de José Luis Zapatero? ¿Pedro Sánchez hubiera tomado las decisiones de Gobierno sin el consejero áulico de Zapatero? En la actualidad, Zapatero ejerce de asesor informal, valedor ideológico y negociador estrella para el Ejecutivo de Sánchez, habiendo ganado un gran peso político, por ejemplo, en las negociaciones parlamentarias para su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Siempre ha dicho que ha terminado con ETA. Falsa mentira. Ha blanqueado a ETA. Ha blanqueado sus crímenes y ha blanqueado en las negociaciones la libertad de aquellos etarras que mataron y asesinaron a cientos de personas de las fuerzas de orden público, a personas inocentes y ha sembrado de dolor el suelo patrio. Además de su rol político, su faceta como consultor ha estado sujeta a debate público sobre sus actividades internacionales. La deriva del Gobierno de Pedro Sánchez está ligada estrechamente a Zapatero. Zapatero, que debería haberse retirado a ese cementerio de elefantes que es el Consejo de Estado, prefirió sacar el hacha de la guerra todo, repito una vez más, para vengar la muerte de su abuelo, el capitán Lozano. Zapatero es un vengador que ha rescatado una guerra civilista y resucitado el odio entre los españoles que ya estaba enterrado hace noventa años. Zapatero es el culpable de que Sánchez se haya atrincherado. Zapatero es falso, antipatriota, usurpador, cooperador de que Sánchez aniquile el Estado español. Cuando estoy plasmando mis pensamientos me encuentro con una noticia, ya esperada, por las actuaciones de ZP. El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional en calidad de investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra. A todo c.. le llega su San Martín. Tu sonrisa de Bambi puede ser que desaparezca cuando vayas camino de las zahurdas de Plutón. Puede ser que acompañes a Maduro al «hotel prisión de Nueva York». Seguro que tendréis muchas confidencias que contaros. Este hecho supone un terremoto político de enorme dimensión para el sanchismo porque golpea directamente a una de las figuras más influyentes y estratégicas del entorno de Pedro Sánchez. No es un expresidente retirado y ajeno al poder ya que lleva años siendo consejero político, interlocutor internacional y arquitecto de algunas de las alianzas más sensibles del actual PSOE. ZP ha sido un mal aliado de Sánchez. Un vengativo consejero. Un provocador de resucitar una guerra civilista. Por cierto, las investigaciones se extienden a las actividades de sus hijas que parece ser han triunfado empresarialmente gracias a las conexiones de su progenitor. Así se las ponían a Felipe II. Sánchez, todas las preguntas te las podrá responder tu consejero y susurrador, ZP. Ante la deriva judicial de tu gurú, tu cerebro ha enloquecido. Tu cerebro es como el del cocainómano o drogadicto, ya no sabe lo que hace. No tiene conciencia de nada. Eres un zombi. En este caso ese cerebro solo tiene un pensamiento maniático: Quiero tener el poder toda mi vida. Tu cerebro está contaminado. Vete al sicólogo y ver si te aconseja ir al Proyecto Hombre y te cura de tu adicción. De no ser así, no dejarás el poder. Estás muy enganchado. Puede haber un culpable, ZP, que te ha suministrado el opiáceo. Ese verso suelto que te ayudó a cometer muchas locuras. Pero, no olvides, cuando dos duermen en la misma cama, muchas cosas se pegan y muchas intimidades se esconden. Porque, quien con niños se acuesta, ya sabes cómo se levanta. Las micciones de ZP te están dejando un olor repelente. Ya no hay lugar en el palacio monclovita que no esté contaminado de la urea nauseabunda que dejó el niño Bambi. Pudiera ser, Pedro, que caigas después de unas elecciones, siempre y cuando sean legales. Por eso, no las convocas. Hay que retrasar la presentación de la obra teatral que será, sin duda alguna, del género de la tragedia. ZP, tu consejero, está en la cuerda floja. La caída tuya, Pedro, puede ser mortal ya que no se va a abrir el paracaídas.