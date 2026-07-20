¿A quién le interesa que Feve no funcione?

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Existe potencia de Feve ya solo desde San Feliz al centro de León. Es una realidad basada en cifras similares de otras zonas de España. Por la acumulación de población de los barrios de León sumada a la de Navatejera, Villaquilambre, Villasinta y las zonas de expansión de Navatejera: aproximadamente 42.000 personas. Para calcular el potencial real de viajeros de este corredor bajo un estándar de Cercanías rápido, eficaz y directo al centro de León (Estación de Matallana), debemos fijarnos en cómo se comportan este tipo de servicios en otras áreas metropolitanas de España con densidades y flujos similares (como el núcleo de Asturias, el de Cantabria o líneas de vía estrecha de Cataluña y el País Vasco). Actualmente, con el trasbordo obligatorio en La Asunción-Universidad y un servicio castigado por retrasos y bajas frecuencias, la línea completa de León a Guardo apenas roza los 150.000 viajeros anuales (de los cuales unos 65.000 se mueven en el apeadero de La Asunción). Históricamente, antes del corte de la vía en 2011, la línea movía más de 320.000 usuarios al año con un servicio que ya entonces era mejorable. Con una población diana de más de 34.000 vecinos (que roza los 47.000 si sumamos el distrito de La Palomera y el campus universitario), el potencial de captación de viajeros daría un salto de escala espectacular.

1. Estimación de viajeros al año (potencial Cercanías): en el transporte metropolitano español, cuando se ofrece un servicio de Cercanías «atractivo» (frecuencias de 15-20 minutos en hora punta, 30 minutos el resto del día, y conexión directa sin transbordos al centro de trabajo/estudios), la cuota de captación del transporte público sobre la población del corredor suele situarse entre el 8% y el 12% de los viajes diarios. Haciendo una proyección conservadora y otra optimista basadas en estos estándares: —Escenario Conservador (Frecuencias regulares y fin del transbordo): Captando una media de entre 1,5 y 2 viajes mensuales por habitante del corredor metropolitano amplio. Volumen estimado: ~850.000 a 1.000.000 de viajeros al año. Por qué: Solo con que los estudiantes universitarios de la zona (Navatejera, Villaobispo, etc.) y los trabajadores del centro de León dejen el coche, se alcanza esta cifra rápidamente. —Escenario Óptimo (Integración tarifaria total, trenes-tram modernos y frecuencias rápidas): Bajo el modelo del «efecto red» que se ve en el País Vasco (Euskotren) o el cercanías de Cantabria, donde el tren es el eje vertebrador indiscutible del día a día. Captando una media de 3 a 4 viajes mensuales por habitante del corredor. Volumen estimado: ~1,5 a 1,8 millones de viajeros al año. 2. Las tres claves que harían estallar la demanda: para que la línea no solo recupere el pasado, sino que se convierta en un éxito metropolitano de masas, se tendrían que dar tres condiciones que funcionan con éxito en el resto de España: —La supresión del transbordo (Conexión directa): El transbordo actual en La Asunción penaliza el viaje añadiendo entre 10 y 15 minutos de trayecto. Llegar directo a Padre Isla sitúa al viajero a escasos 5 minutos a pie de Santo Domingo. El tren vuelve a ser competitivo frente al coche particular. —La intermodalidad con la Universidad: La parada de La Asunción-Universidad está en el corazón del campus. Para miles de estudiantes de León y el alfoz, un tren directo y rápido desde San Feliz, Navatejera o el centro de León es imbatible frente al autobús urbano o el coche. —Integración de tarifas (Tarjeta única): Poder usar el abono transporte de León, la tarjeta del autobús urbano y el tren de forma combinada e integrada (como ocurre en Asturias o Madrid) eliminaría la barrera del «doble billete». Resumen: Un tren de vía estrecha eficaz, integrado y directo al centro de León para este corredor de más de 34.000 habitantes no solo multiplicaría por diez las cifras actuales de viajeros, sino que consolidaría una demanda estable de al menos 1 millón de usuarios al año, convirtiendo la línea de Matallana en una de las infraestructuras de transporte más rentables social y ambientalmente de la provincia de León. Sumando que en otras ciudades con un trasporte de este tipo, las viviendas mas afectadas por su cercania se revalorizan entre un 5% y un 15% por eso los vecinos de Leon y Villaquilambre son los mas beneficiados.