La escritora que vende en el mercadillo

Publicado por Ana Rodrigo (EFE) Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Lola Cabrillana es maestra, escritora y vendedora en un mercadillo, pero se la conoce especialmente por su activismo en redes sociales para mostrar los valores del pueblo gitano y eliminar los mitos que aún persisten. No es fácil: «Me despierto cada día con mensajes de odio por tener raíces gitanas».

Ha sido distinguida en los Premios Fundación Secretariado Gitano «por ser una voz gitana que desde la literatura y las redes sociales da a conocer la cultura y valores gitanos, rompe estereotipos y denuncia la desigualdad y discriminación del pueblo gitano», que recogerá el próximo el 22 de febrero en Madrid. Con sus dos libros ‘Voces color Canela’ y ‘La maestra gitana’ muestra historias de mujeres gitanas que borran esos estereotipos que persisten año tras año: «que los gitanos son pobres, son ladrones y son gente que vive al margen de la sociedad y que no quiere adaptarse», explica.

Las redes sociales, y sus 40.000 seguidores en X y casi 11.000 en Instagram, fueron el trampolín para lanzarse a la aventura literaria. Pero también son el campo de batalla diario en una lucha dispuesta a enfrentar. «Cada vez hay más odio contra el pueblo gitano, tristemente es así. Es en algo que yo pensaba que no íbamos a retroceder, pero en los últimos tiempos yo me asombro de despertarme con mensajes privados casi a diario donde me demuestran el odio simplemente porque tengo raíces gitanas», cuenta.

No encuentra argumentos en esos mensajes y vídeos. En uno de ellos le están quemando su libro. «Los comentarios que acompañan al vídeo son que una gitana no puede triunfar, que en qué país estamos donde los gitanos van cogiendo estatus, que qué podemos esperar; son argumentos vacíos y sin ningún sentido».

«El anonimato de las redes da mucho juego a personas para escupir su veneno y su odio de una manera muy visceral», añade Cabrillana. Cree que el odio en redes sociales se combate visualizándolo y luchando para dignificar el papel de la mujer gitana, «para que se empodere y tenga voz propia».