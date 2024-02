León se suma a la protesta contra la caza

Publicado por Ana Gaitero León Verificado por Creado: Actualizado:

Casi un centenar de personas, según la organización, participaron ayer en la protesta a nivel estatal contra la caza. La manifestación discurrió desde Ordoño II, en lugar de Guzmán de donde los manifestantes fueron desalojados por la Policía Local, hasta la plaza de la Catedral con muchos perros, sobre todo de razas que se usan en la actividad cinegética. como enseña de sus reivindicaciones. La convocatoria, que partió de la plataforma NAC (No a la Caza) a nivel estatal, estuvo respaldada por Galgos León, Asociación Protectora Sacrificio Cero, el Pacma y Asociación Bastet. «Estamos en contra del uso de todos los animales, no sólo de los perros, en la caza», subrayó Natividad Franco, presidenta de Sacrificio Cero y responsable del Pacma en León. En el mismo sentido se ha expresado Mónica Escudero, portavoz de NAC en León, quien añadió que no cejarán hasta conseguir cambiar la ley. Con la protesta se quiso poner de manifiesto que «con la ley nueva (de Protección y Bienestar Animal) los perros de caza están más desprotegidos que nunca al ser excluidos de la misma», añadió. En Castilla y León, la movilización fue secundada en todas las capitales de provincia, excepto Soria y Zamora.