Los mayores de 50 años, los que más comida tiran a la basura

Publicado por Carmen Tapia León Verificado por Creado: Actualizado:

Cada hogar desperdicia una media de 65,5 kilos de alimentos al año. Los que más comida tiran a la basura son los hogares en los que viven personas mayores de 50 años o los hogares pequeños sin hijos, según se desprende del último informe anual del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del año 2022. En Ministerio pone el foco en estos hogares, en los que considera que hay que seguir trabajando en dinámicas de aprovechamiento, como nuevas elaboraciones a partir de sobras de alimentos ya cocinados o de productos sin elaborar que estén próximos a echarse a perder.

Desperdicio alimentarioMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2022) / DL

Cada año, miles de alimentos acaban en los contenedores de basura, una cifra que según el informe del ministerio asciende a 1.201,92 millones de kilos o litros de alimentos y bebidas tanto dentro como fuera del hogar. El Gobierno remota la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una norma que se encontraba ya en el Senado durante la pasada legislatura, pero que decayó por la disolución de las Cortes Generales. El Consejo de Ministros celebrado el 9 de enero aprobó el proyecto de Ley que justifica por un «imperativo ético de los poderes públicos» para reducir los desperdicios «que perjudican especialmente a los más necesitados, al encarecer el acceso a bienes de primera necesidad; malgasta recursos naturales escasos y aumenta los residuos y el impacto ambiental; y lastra la eficiencia del sector productivo y su competitividad. Es, por tanto, una obligación también para todos los operadores de la cadena, y una tarea que debe implicar al conjunto de la sociedad».

Las estrategias llevadas a cabo hasta ahora han permitido reducir el total de desperdicios un 6,2% con respecto al año 2021, lo que supone una media de cinco kilos menos.

Los productos sin elaborar son los más desechados, aunque también se ha reducido en tres puntos el número de hogares que los tiran. En el año 2022 fueron un 70,8% comparado con el 74% del 2021.

La industria y las grandes superficies tienen una gran carga de responsabilidad para reducir el desperdicio alimentario.

Banco de Alimentos

Los supermercados de León envían 180.000 kilos de productos al Banco de Alimentos de León, que reparte diariamente a las 240 familias que atienden mensualmente. Para Juani Pérez, las verduras y las frutas que llegan diariamente son de consumo preferente y están en perfecto estado «productos frescos que repartimos diariamente». como el pan y la bollería.

Alimerka renueva certificado

La compañía asturiana de distribución alimentaria Alimerka, acaba de renovar su certificación del Sistema de Gestión para Minimizar el Desperdicio de los Alimentos (SG-MDA) de la mano de los servicios de inspección y certificación Bureau Veritas. En la provincia de León se donaron en 2023 más de 174 toneladas de excedentes a 10 entidades, entre las que destaca especialmente el Centro de Día Concepción Arenal, cogestionado entre la Fundación Alimerka y la Sociedad San Vicente de Paul, que realiza recogidas diarias de estos alimentos para contribuir a la alimentación de sus usuarios. Entre los productos más frecuentes de estas donaciones se encuentran lácteos, ensaladas embolsadas, fruta y verdura y productos de panadería.

«Desde 2018 Alimerka cuenta con un Sistema automatizado de Pronóstico y Reaprovisionamiento para realizar los pedidos que abastecen las tiendas, permitiendo ajustar las cantidades de mercancía presentes en las secciones y lineales en función de su rotación, gracias al cálculo del pronóstico de ventas. En este procedimiento se tienen en cuenta todos los procesos para minimizar el desperdicio de alimentos en el almacén central situado en Lugo de Llanera y en los 172 supermercados distribuidos en Asturias, Galicia y Castilla León (22 de ellos en la provincia de León). El proyecto involucra a los departamentos de Seguridad Alimentaria y Calidad, Comercial y Compras, Logística, Devoluciones y Fundación Alimerka, Además de los equipos de cada tienda. se persigue proporcionar una segunda vida a aquellos alimentos retirados de la venta por motivos comerciales (fecha de consumo preferente, rotura de envase, error de etiquetado, etc.), pero en perfectas condiciones para su consumo, a través de la donación de excedentes alimentarios gestionado por la Fundación Alimerka a través del programa Alimentos sin Desperdicio. La donación de productos y, en 2023, permitió la colaboración con 75 entidades, a través de la donación de más de 1.147 toneladas de alimentos».

E. Leclerc

Emilio Seijo, director comercial de E. Leclerc León, asegura que el supermercado «agota todas las posibilidades» para cumplir el objetivo de desperdicio 0. «Días antes de que caduquen y cuando están en perfecto estado de consumo, los rebajamos entre un 25 y un 50%. Los productos frescos cuando están a dos días para caducar llamamos a la empresa con la que trabajamos para que los distribuyan a un comedor social. Este año hemos destinado a Asleca 29.500 euros. En total, hemos liquidado productos en perfecto estado por 255.000 euros para que no se tire la mercancía».

El Corte Inglés

También los animales se aprovechan de los piensos que están a punto de caducar. El centro comercial reparte piensos a la Protectora de Animales y Plantas, Asociación Argos y Asociación de Galgos de León. «Los alimentos que no son aptos para el consumo se los llevan a la granja de animales que gestionan. No se tira nada, todo sale por una vía o por otra».

Carrefour

La directora de comunicación de Carrefour, Carmen Muñoz, destaca varias medidas antidesperdicios del supermercado. «Los croissants y panes que no se comercializan en el día se tuestan en las tiendas y se ofrecen con un precio reducido; proyecto hortalizas con formas diferentes visualmente menos atractivas, pero con el mismo sabor y calidad y con un ahorro en el precio;Comercializamos gelatina de mosto elaborada con los excedentes de uvas de la empresa Finca Cantarranas. Con esta iniciativa, Carrefour apuesta por la innovación en productos pioneros en el mercado que evitan el desperdicio alimentario a la vez que impulsa el trabajo de los productores locales; Carrefour también comercializa productos con un 50% de descuento cuando su fecha de caducidad es reducida; packs ‘frutas consumir hoy’, en el que incluye últimas unidades o productos sueltos por rotura de mallas y que no se pueden vender en el modo habitual». Carrefour está dado de alta en la app Too Good to Go.

Too Good to go

Ochenta establecimientos de la provincia de León están dados de alta en esta aplicación que conecta a las personas con miles de restaurantes, supermercados y todo tipo de comercios de alimentación que venden Packs

Sorpresa con el excedente diario de comida a precios reducidos. El año pasado se vendieron por esta vía 70.000 packs en León ‘salvados’ antes de que por su caducidad acabaran en la basura.

En Castilla y León hay 550 establecimientos que utilizaron esta plataforma y evitaron el desperdicio de 800.000 packs de productos. «Too Good To Go aterrizó en España en septiembre de 2018 y hay una comunidad de más de 7 millones de usuarios y más de 20.000 establecimientos que han salvado más de 18 millones de packs, el equivalente a haber evitado más de 45.000 toneladas de CO2eq», explican desde la compañía.

Vitarlis

La Asociación de Industrias Alimentarias de Castilla y León (Vitarlis) cuenta con catorce socios en León: la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa y trece industrias alimentarias. Vitarlis realizó en 2018 el proyecto Go Savefood, que fue financiado por la convocatoria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la creación de Grupos Operativos Suprautonómicos para reducir significativamente las pérdidas de alimentos y conseguir, a medio y largo plazo, un mejor aprovechamiento de los recursos, así como un impacto positivo en la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria. Según este informe «el principal destino de los desperdicios producidos durante la recepción de las materias primas, las mermas asociadas a la transformación y las pérdidas originadas en el proceso de manipulado externo y almacenamiento, según han respondido las empresas encuestadas, ha sido fundamentalmentea alimentación animal, pero seguido muy de cerca por los desechos y descartes. Existe además una variada tipología de subproductos, coproductos y productos de desechados no ‘optimizables’ para usos alternativos, que dificultan su reaprovechamiento. Es por ello que existe una puerta a la investigación y al desarrollo de soluciones para fomentar su reutilización y reaprovechamiento.

Asociación de Hosteleros

La gerente de la Asociación de Hosteleros de León destaca que los restaurante y locales de la provincia cumplen con la normativa y pone el acento en la concienciación de la ciudadanía para que sean respetuosos con las reservas. «Las reservas son muy importantes para que los restaurantes estén preparados para atender a los comensales, pero tenemos un problema porque muchas veces no se acuden y las reservas son importantes para elaborar la cantidad de comida que se necesita».

Mercadona

Mercadona de León colabora con comedores sociales, el banco de Alimentos y Cruz Roja, entre otras entidades sociales, a las que donó 23.100 toneladas de alimentos en toda España en el año 2023, apunta Laura Cruz, directora de Acción Social de la compañía. Todas las tiendas de Mercadona donan diariamente productos a comedores sociales, la compañía colabora con 53 entidades sociales, a las que en 2023 donó más de 1.135 toneladas de alimentos que equivalen a más de 18.900 carros de la compra. «La implicación de Mercadona no se ha ceñido únicamente a la donación de productos básicos. La compañía también ha colaborado en campañas de captación como la Gran Recogida de Alimentos, que organizó la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) del 24 al 30 de noviembre, gracias a la cual entre la compañía y sus ‘jefes’ (como internamente denomina a los clientes) se han donado 2,6 millones de euros para su transformación íntegra en alimentos.

El foco El Ministerio pone el foco los hogares pequeños sin hijos y los de más de 50 años, los que más tiran