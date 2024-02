El poder real de las leonesas

Publicado por Ana Gaitero León Verificado por Creado: Actualizado:

Las celebraciones de las Águedas reivindican el mando de las mujeres en la vida pública. En el ritual de esta tradición, una mujer se convierte, simbólicamente y por un día, en la alcaldesa de su municipio tras recibir el bastón de mando de manos del regidor.

Las hay que gobiernan municipios no sólo un año sino cuatro. Son las alcaldesas de verdad. En la provincia de León han alcanzado un hito histórico en cuanto a número tras las elecciones de mayo de 2023. Son un total de 44, diez más que en el anterior mandato, y suponen el 20,8% del total de 211 alcaldías. El PP es el partido que tiene más regidoras bajo sus siglas, seguido de PSOE, con 12, la UPL, con 7 y las candidaturas independientes suman tres alcaldesas. Uno de cada cinco municipios está gobernado por una mujer.

El PP ha aumentado la cuota de alcaldesas un 18%, con cuatro más que en el anterior mandato; el PSOE se mantiene en 12 y la UPL ha experimentado el mayor crecimiento al pasar de 4 a 7, casi el doble. La irrupción de las candidaturas independientes que han logrado la alcaldía con una mujer también es una novedad.

Casi las tres cuartas partes son caras nuevas como alcaldesas, aunque muchas de ellas ya tenían experiencia como concejalas tanto en la oposición como en puestos de Gobierno.

«Hemos entrado muchas mujeres con fuerza, pero cuesta», admite Andreina Elisa Cantel, la primera mujer que asume el bastón de mando en Quintana del Marco. «Y, además, una mujer, ni nacida ni crecida en el pueblo». Con tan solo tres años como vecina del municipio, decidió concurrir como cabeza de lista del PP tras su experiencia «proactiva» en colectivos vecinales y en el colegio.

«Es un pueblo envejecido pero con gente que tiene ganas de estar aquí y hay que hacer un trabajo para fidelizar a la población», apunta. Andreina Canel, de origen venozalona y con nacionalidad también española, está convencida de que «o hacemos las cosas las personas, o no va a venir nadie a arreglarnos la situación».

Trabas por ser mujer «Hay personas que en lugar de hablarme a mí,

se dirigen al teniente de alcalde que es hombre»

La experiencia no está siendo fácil y ser mujer a veces acrecienta los obstáculos porque «todavía hay muchos tabús sobre la presencia de mujeres en cargos de poder, lo rural se identifica con lo masculino aunque, por lo que yo he visto, aquí las abuelas trabajaron siempre en el campo». Como dato significativo, apunta que «hay gente que en lugar de hablarme a mí se dirige al teniente de alcalde que es hombre», señala.

Su ánimo no decae. Está convencida de que las mujeres, en la política local, «hemos dado un puñetazo en la mesa con educación». «Mi objetivo es que salgamos de la dinámica de pueblo dividido», subraya. Hacer lazos con alcaldesas y alcaldes de otros municipios, con independencia de las siglas, es fundamental para salir adelante. «O nos movemos, o nos perdemos», sentencia.

El PP cuenta con la alcaldesa más veterana, Trinidad García Arias, en Rioseco de Tapia, que cumplirá 32 años con el bastón de mando al finalizar el actual mandato. Tras un mandato difícil decidió volver a presentarse para cerrar diez obras pendientes. García, que llegó a ser diputada nacional, asegura que «la política municipal es la más cercana al ciudadano y la que más agradecen».

Empoderamiento «Era la llave y nunca más iba a tener la oportunidad de ser alcaldesa; así que decidí aprovecharla»

En el PSOE, una de las alcaldesas que tiene más andadura en la política es Carmen Mallo, que cumplirá los 20 años al frente de Murias de Paredes en 2027. «A menudo me pregunto cómo se resiste tanto peleando diariamente por mejorar la vida de los vecinos y con las trabas que te poonen en todas partes», señala al hacer balance de la experiencia.

La tarea municipal «no es fácil» y «desgasta». Se decidió a presentarse por quinta para rematar proyectos pendientes. «No me sentía bien si no lo hacía», recalca. A ella le ha ayudado su experiencia en el ámbito social y una trayectoria participativa. Mallo está convencida de que «la mirada de una mujer tiene muy poco que ver con la de un hombre» a la hora de desempeñar el puesto de alcaldesa en un municipio pequeño. «Diferente, ni mejor ni peor», subraya.

Aunque 44 alcaldesas es un número que ya le parece relevante, cree que aún son pocas en proporción con los hombres «Hay pocas aún porque hay mucho interés en que las mujeres sigamos estando en segundo plano». El techo de cristal está, en todos los ámbitos de poder, «y las valientes lo tenemos más difícil», añade. En el trato con el vecindario nunca ha tenido problemas por ser mujer. «Me siento bien tratada y también me hago respetar», comenta. En estos años ha pasado de la vida activa a la jubilación y de vivir en la ciudad a volver al pueblo.

Contra todo pronóstico, se convirtió en la primera alcaldesa de San Esteban de Nogales la socialista María Emilia López Pérez. La crónica de su elección es un caso de empoderamiento femenino. Con siete concejalías, la UPL fue la lista más votada y obtuvo tres sillones; el PP otros 3 con algunos votos menos y por el PSOE, con 26 votos, salió elegida la cabeza de lista. Tenía la llave y se hizo con el bastón de mando.

«Pocos días antes de la elección, el PP me comunicó que me iba a votar a mí, así que si me votaba a mí misma me convertía en alcaldesa», relata. Con las mismas, «llamé a los de la UPL y les propuse que me votaran y que trabajáramos todos juntos. Se negaron, querían que yo les votara. Yo dije que sólo me iba a votar a mí mjsma. Era la única oportunidad que tenía de ser alcaldesa». Y decidió aprovecharla: «Me dije que no se la iba a dar a otro y la aprovecharía».

Techo de cristal «Hay pocas porque hay mucho interés en que las mujeres sigamos estando en segundo plano»

María Emilia López, que regenta una tienda de lanas y ropa interior en La Bañeza, ya tenía experiencia en la Corporación, pero es la primera vez que se presentó como cabeza de lista. Está contenta a pesar de las dificultades que entraña gobernar en un pueblo dividido. Gobierna con el PP pero han dejado a un lado las rivalidades de partido. «Somos varias mujeres y nos entendemos muy bien. La primera teniente de alcalde es agricultora y la segunda es ama de casa, el tercero es hombres», comenta. Sus prioridades pasan por embellecer la zona de la captación de agua como área verde y merendero y poner en marcha la depuradora. Conseguir servicios como un aula de memoria para las personas mayores es una tarea titánica en este pueblo al que se llega con dificultad desde La Bañeza por el estado de la carretera.

María Villagrasa es una de las cinco nuevas alcaldesas de la UPL en la provincia. Tiene el bastón de mando en Santovenia de la Valdoncina. Es la segunda mujer que lo alcanza. «Mi motivación ha sido hacer cosas por el pueblo», señala. Nunca se sintió atraída por la política, pero puesta a meterse en harina las siglas leonesistas eran su destino natural: «Soy de León», subraya.

Celadora en el Hospital de León, de 37 años, compatibiliza su trabajo con la dedicación al consistorio. Lo que ha observado desde la atalaya actual —ya fue teniente de alcalde— es que la participación de las mujeres en política todavía es vista con recelos. «Hay gente a la que le cuesta asumir que las mujeres estén en altos cargos. Es una pequeña dificultad pero hay que luchar por ello».

Repiten Alicia Gallego, en Santa María del Páramo, que además es procuradora en las Cortes de Castilla y León, y la ya histórica Mariló Maroto, de Magaz de Cepeda. Los leonesistas han conseguido, además, la tercera alcaldía de la provincia con una mujer, Ana Fernández Caurel, que ha tenido que pasar por una verdadera prueba de fuego al quedarse sin secretario-interventor en el inicio del mandato.

Entre las alcaldesas independientes, Maria Paz Martínez, en Fabero, vive con «un poco dolor» tener enfrente a algunas personas que fueron compañeros durante los ocho años que gobernó como alcaldesa del PSOE. Ella sigue adelante con «trabajo y constancia para sacar al municipio del atolladero en el que nunca debimos de estar las cuencas mineras». Las otras dos alcaldesas independientes están en Urdiales del Páramo y Cimanes del Tejar.

En la Diputación provincial, las mujeres siguen siendo minoría con seis mujeres de 25, poco más del 25%. El PSOE tiene cuatro, el PP dos y UPL ninguna.