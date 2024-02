Los 108 años de Isaura Martín-Granizo

Publicado por Carmen Tapia León Verificado por Creado: Actualizado:

Un goteo constante de antiguas alumnas pasan estos días por la casa de Isaura Martín-Granizo. Celebran con ella los 108 años de una mujer que ha dado formación musical a cuatro generaciones de mujeres. Llegamos a su casa en plena celebración un día después de cumplir años y convertirse en la persona más longeva de la ciudad.

Isaura no quiere dar entrevistas. «Me lo han pedido varios periodistas pero siempre he dicho que no». Hoy tampoco quiere, pero permite que hagamos unas fotografías con Rosi, Mari Sol González, Caridad Cañón y María Adelina Suárez.

El grupo brinda con vino Impresiones, el que más le gusta a Isaura, una leonesa de temperamento que convirtió la música en su pasión de vida.

«No me gusta dar entrevistas. No he hecho nada del otro mundo nada más que cumplir con mi deber y eso no es nada de lo normal». Lo dice mientras sus alumnas la rodean en el salón de su casa.

«La primera prueba que hacía para ver si nos aceptaba en el coro era cantar una canción. Nos decía: ¡Vamos a ver quién me sigue! y nos ponía a cantar, y ahí veía quien la seguía y que voz tenía».

Y, como todos los años para celebrar el cumpleaños de su maestra, vuelven a cantar las canciones que les llevaron a recorrer los escenarios de media España para presentarse a concursos nacionales. «Conseguimos muchos premios», recuerdan.

Candi, la persona que la cuida, abraza a IsauraMARIA FUENTES

Candi, la persona que la cuida en su casa, nacida en León (Nicaragua) saca de un cajón los premios que conserva en una caja. «Nos dieron la medalla de oro, luego la de plata y entonces decidió que no me presentaba más porque lo que llegaba después era la de bronce», recuerda mientras comparte experiencias con sus ex alumnas.

Las llamaban las ‘chicas del coro’ y cosecharon muchos éxitos. Isaura Martín-Granizo fue profesora del Conservatorio de Música de León y del Juan del Enzina.

«Fue una mujer empoderada, autónoma y viajera», recuerda su sobrina Belén Martín-Granizo.

Sus ex alumnas recuerdan esos años 60 con mucho cariño. «Nos formaba para el coro en los recreos. ganamos tres premios nacionales y con el dinero de los premios que mandaba el gobierno al colegio recorrimos muchos concursos organizados por los rectorados». Isaura recuerda en este punto: «Ganaban siempre», y les cede todo el mérito a sus ex alumnas, que nunca la olvidan en su día de cumpleaños.

También ponen el foco en su dedicación. «Se pasaba los veranos formándose en Alemania». Isaura asegura que no sabe alemán «pero me lo traducían al español».

A pesar de los halagos de sus ex alumnas, Isaura se quita méritos. «La formación musical que tengo no es por mis méritos, sino porque he tenido profesores extraordinarios», una filosofía que Marisol, Rosi, Caridad y María Adelina aplauden. «Ella nos ha impulsado el amor por la música».

Isaura resume sus 108 años de vida con una frase: «Estudiar mucho, ese es el resumen de mi vida». Al estudio y la formación añade «tener unas buenas amistades y saber apreciarlas».

Y eso se nota en el cariño que le demuestran sus alumnas, esas chicas del coro que en 2019 le rindieron un homenaje en el Instituto Juan del Enzina. En el repertorio, que tuvieron oportunidad de ensayar con su profesora incorporaron temas populares y clásicos, incluida una composición del célebre músico que da nombre al instituto.

«El Diario de León siempre ha sido el periódico de referencia en mi familia», recuerda. Su tío Isaac Martín-Granizo fue el segundo director del periódico, que acaba de cumplir 118 años. Isaac Martín-Granizo era abogado y se convirtió en el director más joven del periódico a los 26 años. «Falleció prematuramente», recuerda Isaura, que recuerda el impacto y la influencia de su tío en su familia.

Candin, la mujer que vive y cuida de Isaura, está pendiente de todos los detalles y propone un brindis. Sirve Impresiones para todas las mujeres presentes y las copas chocan por la salud de la homenajeada y para desear un año de más de vida a esta profesora de música que sigue entonando las canciones con la misma energía de siempre.

«Me encuentro físicamente agotada, pero bien mentalmente, y con buenos recuerdos para compartir con mis alumnas.

Ayer era un día de celebración con las amigas, pero los festejos con la familia llegaron el 7 de febrero, el día de su nacimiento hace ahora 108 años. «Fuimos a comer a Casa Rafa» y allí sopló las velas.

En el grupo estaba su cuñada, la hermana de su cuñada, su sobrina y una amiga, «las mismas del grupo del aperitivo diario», apostilla Candi.

Isaura no se pierde ni un sólo día de aperitivo diario en el Cavita con sus amigas.