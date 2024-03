La primavera nace ‘con uñas’

El invierno se despidió a las 04.06 horas peninsular y deja una estación con temperaturas suaves. El termómetro de la Virgen del Camino alcanzó ayer los 19,4 grados de máxima, lejos todavía de los 20 grados registrados el 14 de octubre. «Desde el 14 de octubre no se ha vuelto a llegar a los 20 grados. Parecía que hoy (por ayer) podría alcanzarse esa temperatura, pero no fue así». Sin embargo, en la ciudad de León sí se superaron los 20 grados. «En el medidor que tenemos en el centro de León se alcanzaron los 21,7 grados», asegura Santi Parrado, Meteo Bedunia. «Eso es debido al afecto isla del calor».

Los últimos coletazos del invierno dejaron jornadas de mucho frío. De hecho, desde el 29 de febrero hasta el doce de marzo, se registraron las temperaturas más bajas para esos días desde el año 2017. Y el día más frío del invierno se vivió el 20 de enero, con 6,1 grados bajo cero en León.

La primavera arranca con calor, pero no tardará en mostrar su otra cara menos esperada en esta época del año y dejará en los próximos quince días temperaturas de mucho contraste.

El invierno deja paso a una primavera que será «cálida y húmeda». Aemet prevé que en las tardes de hoy y mañana se desarrollen nubes y tormentas, con chubascos, que pueden ser de granizo en algunos puntos.

El viernes 22 se espera una jornada veraniega. «La previsión es que el jueves 21 y viernes 22 suban las temperaturas, sobre todo el viernes, que se vivirá una jornada de mucho calor». Así lo prevé el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Castilla y León. «El viernes 22 los termómetros podrían alcanzara los 25 grados o más, casi rozando el récord de temperaturas hasta ahora en el aeropuerto de la Virgen del Camino, cuando llegó a los 25,5 grados un 31 de marzo de 1938. Este próximo viernes estaremos muy cerca de superar ese récord».

El martes todo cambia

Pero todo cambiará a partir del sábado, previsiblemente. Así lo prevén tanto en Aemet como en Noromet. «A partir del sábado las temperaturas caerán por debajo de los 20 grados de máximas y con mínimas que no superarán los dos grados». Hasta el martes día 26 no habrá lluvias, pero el miércoles, jueves y viernes siguientes están previstas jornadas lluviosas. «Después de esos días no podemos asegurar con certeza qué pasará porque a cinco días vista manejamos las previsiones con incertidumbre».

Aemet cuenta en sus previsiones con una primavera «más cálida de los normal y más precipitaciones de lo normal en la provincia de León. Será cálida y húmeda».

Estos cambios bruscos de temperatura de un día para otro tiene una repercusión directa sobre la flora. Iván Prieto, profesor de Ecología de la Universidad de León, destaca que un invierno como el que acaba de pasar «con un mes de enero más cálido desde que hay registros, y un año anormal en precipitaciones, tiene su efecto en el ecosistema. La temperatura media de enero ha sido de 10,7 grados». En concreto, el grupo de ecología Aplicada y Teledetección de la Universidad de León (Geat) estudia el efecto que tiene sobre los arbustos estos cambios en las temperaturas y la humedad. «Los arbustos están perjudicados porque no captan bien el carbono y pierden agua. A largo plazo tienen una supervivencia mucho menor. Estamos haciendo un estudio en la Cordillera Cantábrica y Mediterránea».

Un efecto parecido ocurre en los hayedos. «En la fenología de los hayedos vemos que adelantan el tiempo de producción de hojas y flores, que se vuelven más sensibles después a las bajadas bruscas de temperaturas. Si a finales de marzo y abril hay heladas, los frutos se estropean».

El grupo de la Universidad de León está preparando un estudio sobre los efectos del cambio climático en el terreno después de un incendio forestal. «El objetivo es ver cómo las altas temperaturas y la sequía afectan tras un incendio forestal».