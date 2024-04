Con lluvia y viento, pero primeros puntos alcanzados

Publicado por Anselmo Tascón León Verificado por Creado: Actualizado:

Tras salir de la Catedral de León, en el primer trayecto de la ruta ‘5 cardinales por España’ en nuestra lucha contra las enfermedades raras, la lluvia no nos dio un respiro, una ruta que nos llevará a recorrer 5.000 kilómetros por España y Portugal. Un poco antes de llegar a Villablino empezó a llover y el agua nos acompañó todo el trayecto hasta que paramos a comer en Cangas de Narceo. Los elementos no nos han abandonado y el aire en el puerto en Leitariegos probó nuestra determinación. Tras la comida, a la que nos acompañaron catorce compañeros, partimos de nuevo y la lluvia paró. El viaje en moto fue muy placentero desde entonces. Dormimos cerca de Foz y partimos al día siguiente a las 08.30 horas. En la primera fotografía en la que aparezco junto a mis tres compañeros moteros que me siguen en este obejtivo, Armando Santos y Fernando Velayos, estamos en el Faro Estaca de Bares.

En el segundo día de la ruta llegamos al comer a Cabo Touriñán, y para muestra de este segundo reto conseguido nos hicimos la fotografía de rigor que así lo demuestra con la pancarta que nos acompaña y el lema de esta ruta con la que queremos sensibilizar y conseguir donativos que irán a parar a la Federación Nacional de Enfermedades Raras (Feder). Para donar en https://www.migranodearena.org/reto/5-puntos-cardinales-de-espana-peninsula-por-las-enfermedades-raras. O bien a la cuenta habilitada para donativos para esta causa en ES47-2100-2115-3202-0035-8239.