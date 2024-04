Maratón de donación de sangre hoy y mañana en el Caule

Todos los días se necesitan 450 donaciones de sangre en Castilla y León para cubrir las necesidades de los hospitales y para fabricar medicamentos destinados a las enfermedades de la sangre. Para cubrir esas necesidades, León necesita una media de 50 bolsas de sangre.

Para lograr incrementar estas reservas, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación del Hospital de León organiza hoy y mañana en el centro hospitalario un maratón de donación de sangre destinado en principio a los trabajadores del complejo pero abierto al público en general. Las personas que quieran donar sangre pueden aprovechar esta campaña para hacerlo alguno de estos dos días en horario de 08.45 a 14.45 horas, y de 15.15 a 21.15 horas.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León hace un llamamiento a la solidaridad y a la participación en el maratón, que se está desarrollando en todos los hospitales de la comunidad.

Para donar sangre hay que tener 18 años o más, pesar más de 50 kilos, no padecer o no has padecido ninguna enfermedad transmisible por vía sanguínea. Con una sola donación de sangre puedes beneficiar hasta a tres enfermos distintos. La sangre se separa en varios componentes, cada uno de los cuales se utiliza para tratar diferente tipos de enfermedades.

En el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) se distribuyeron en 2023 por distintos servicios 12.278 concentrados de hematíes, 1.009 unidades de plasma y 1.358 pooles de plaquetas. Esta campaña se suma a las salidas organizadas durante toda la semana.

Los puntos fijos de donación de sangre en la provincia están en la segunda planta del centro de salud de José Aguado, en León, y en el centro de salud de Cuatrovientos, en Ponferrada.

En la provincia de León hay una media de 15.500 personas activas que han realizado alrededor de 12.000 donaciones de sangre.

Para consolidar esta tendencia hace falta que se involucren personas más jóvenes. Por eso, la Hermandad de Donantes de León realiza también colectas especiales en la Universidad de León. El perfil del donante de sangre de la provincia es el de una persona mayor que lleva años extendiendo el brazo en un gesto solidario que salva cientos de vida cada año.