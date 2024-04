Urgen familias para acoger en León este verano a niños saharauis

A los campos de refugiados saharauis llega cada vez menos ayuda humanitaria. La crisis económica de 2018, la pandemia y la guerra de Ucrania ha provocado un descenso de casi un 40% las raciones de alimentos de subsistencia por las que comen diariamente miles de familias que viven en un entorno árido y con temperaturas extremas. A este descenso de comida se suma también en verano la bajada de familias que se ofrecen para acoger en sus casas a menores de los campos de refugiados para que pasen el verano en León. A falta de dos semanas para que acabe el plazo para que las familias se inscriban para participar en el programa ‘Vacaciones en Paz’, seis familias leonesas se han inscrito como repetidoras para acoger el mismo número de menores que el año pasado. Ninguna nueva, de momento.

La presidenta de Asped (Asociación Saharaui para el Desarrollo) Marta López, constata la dificultad de que las familias leoneses se sumen a un programa que llegó a contar sólo en el área de León con casi un treintena de niños y niñas que antes de la pandemia llegaban para recuperarse de la situación límite en la que viven en los campamentos de refugiados en Tinduf, donde viven casi 180.000 personas que viven en jaimas. «Muchas familias se desaniman porque creen que acoger a un niño saharaui en verano en caro, pero no es cierto. Nosotros como asociación pagamos los billetes y los gastos sanitarios corren a cargo de la Seguridad Social fruto de los convenios. También tenemos dentistas y ópticas colaboradoras que facilitan los tratamientos y las gafas si lo necesitan. Donde comen tres comen cuatro y la ropa que necesitan es poca. Hay familias que les ceden prendas de sus propios hijos. Ahora lo que más cuesta es dedicar tiempo».

La falta de tiempo es uno de los condicionantes para que las familias no se animen.

Raquel Coronado, de Asped en León, asegura que si hubiera más familias de acogida podrían asumir el billete de una veintena de niños y niñas más. «En la asociación de León estamos bien económicamente y podríamos asumir ese coste», que supone unos 900 euros por niños. «Cuanto más vengan, mejor».

Abdalahe Jalil, delegado saharaui en Castilla y León, espera que a partir de ahora se apunten más familias nuevas al programa. «Hasta ahora hemos contactado con las que trajeron niños el año pasado y repiten el 80%, pero esperamos contar con más nuevos. El año pasado se quedaron sin poder viajar 1.800 menores de los campos de refugiados saharauis por la escasez de familias acogedoras en España. «Los horarios, el trabajo, motivos económicos o familias que se van de vacaciones al extranjero son algunos de los motivos que frenan las acogidas». Abdehahe Jail viaja este miércoles a León para tener un encuentro con el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, al que pondrá al corriente de la situación de los campamentos y pedir su colaboración y solidaridad. «La ayuda humanitaria ha bajado un 40%. El coste del transporte marítimo ha subido un 30% y las agrande oenegés que trabajan en la zona ya están alertando de una crisis alimentaria que está provocando problemas de anemia y falta de nutrientes y vitaminas»,

De hecho, las familias que acogen a niños saharauis mantienen el contacto con las saharauis. «Hablamos habitualmente con ellos durante todo el año y les ayudamos en lo que podemos. Lo más sencillo es enviarles algo de dinero, yo les doy unos 150 euros cada tres meses y eso para ellos es mucho, aunque allí no hay nada que comprar, por eso a veces envío paquetes y lo que me piden es miel, aceite, latas de atún o medicamentos como paracetamol, Como son niños también les envío cacao y chocolate», asegura Raquel Colorado, que destaca el coste del envío suele ser igual o superior al precio de los productos que lleva el paquete.

«Acoger a un niño saharaui no es caro», coincide la coordinadora de ‘Vacaciones en Paz’ en Castilla y León y vicepresidenta de la asociación del Bierzo, Carmen Zapico. El Bierzo suma al programa diez familias repetidoras y cinco nuevas. Ávila tiene hasta ahora siete repetidoras y dos nuevas; Salamanca diez repetidoras y tres nuevas; Zamora tiene a 20 familias, ninguna nueva; Soria no acoge a nadie; Burgos tiene 19 repetidoras y tres nuevas; Palencia once repetidoras y tres nuevas y Segovia nueve repetidores; y Valladolid nueve repetidoras.