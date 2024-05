La Reina va al Teatro Real en zapatillas

Publicado por Joaquina Dueñas León Verificado por Creado: Actualizado:

Parece que los pies traen de cabeza a la reina Letizia que este lunes sorprendía acudiendo al Teatro Real con un calzado poco habitual en sus convocatorias oficiales: zapatillas de deporte. La habíamos visto lucirlas en las instantáneas que se distribuyeron con motivo de la partida de la infanta Sofía al internado UWC Atlantic College de Gales, pero nunca hasta ahora presidiendo un acto oficial. No ha sido el el neuroma de Morton que le diagnosticaron hace dos años, sino una nueva lesión la que le ha obligado a bajarse de sus queridos tacones. Según fuentes del Palacio de la Zarzuela, la Reina tiene una fractura en la falange proximal del dedo central del pie derecho ocasionada al golpearse hace varios días contra una mesa. La lesión se produjo antes del acto del sábado en Zaragoza al que acudió con fuertes dolores. «Una mala suerte, pero se cura», declaró doña Letizia a los periodistas. «No sabía lo que me pasaba hasta que me hicieron la radiografía», confirmó la Reina.

Para tratar la dolencia fue necesario una sindactilia terapéutica, sujetarle los dedos para favorecer la inmovilización. Además, aunque se trata de una lesión leve, tendrá que seguir utilizando este tipo de zapatillas, amplias y cómodas durante varias semanas. De hecho, la recomendación médica incluye aplicar hielo y descanso, pero la Reina ha querido seguir adelante con sus actividades oficiales programadas —la entrega de unos premios literarios juveniles e infantiles o el acto central del bicentenario de la Policía Nacional—, con lo que hasta que se consolide la falange fracturada la veremos utilizando un calzado diferente al habitual, incluso en eventos de gala.