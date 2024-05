Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Investigación Pint of Science se cerró este miércoles en el LeBon Café León con el tema ‘Explorando los Límites: De las Industrias Líticas en la Prehistoria a la Inteligencia Artificial’ que presentaron los investigadores de la ULE Sofía Blanco-Moreno (Ok Google, ¿esta fotografía es real?’) y Diego Herrero Alonso (‘Yo no tengo piedras, tengo industria lítica’).