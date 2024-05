De buscar financiación a crear servicios demandados

Las entidades sociales del Tercer Sector cubren huecos asistenciales donde no llega la administración. Así lo reconoció este miércoles el gerente de servicios sociales de la Junta de Castilla y León, Juan Antonio Orozco en el acto organizado por la Fundación Alimerka para conmemorar veinte años de ayuda a las entidades sociales. En estas dos décadas, 37 asociaciones han recibido financiación. Sólo en el

último año, el apoyo de la Fundación Alimerka ha beneficiado

a 3.900 personas en León. En los

veinte años de actividad, ha destinado en León 975.919 euros en

ayudas directas para proyectos.

Además, en 2023, el valor del excedente alimentario entregado a

las entidades leonesas asciende a 546.059,48 euros.

En el encuentro participaron una representación de asociaciones de Castilla y León a las que ayuda la Fundación Alimerka que abordaron en tres mesas de debate la captación de fondos, el voluntariado y la reputación y comunicación.

Rosa María Conde, gerente de Salud Mental León (Alfaem) destacó la «excesiva dependencia» que las asociaciones tienen de la financiación procedente de las ayudas públicas «lo que nos hace estar sujetos a los cambios que surjan en la política cada cuatro años, por lo que tenemos un trabajazo para abrir nuestras puertas y mostrar lo que hacemos». Y aunque el dinero de la administración siempre llega «tarda, lo que conlleva una inestabilidad en la tesorería» por lo que destacó que «la gestión nos come la vida». La financiación privada llega a través de los copagos, los donativos, la aportación de los socios y los eventos solidarios. «Estaríamos encantados de que llegara más financiación privada» y destacó la aportación de Alimerka con una furgoneta para atender a los usuarios en los pueblos y los vales para alimentos. «Hemos pasado de captar fondos a generar servicios» para los que el copago con la Ley de Dependencia no llega. Los objetivos de movimiento asociativo no son de los de una empresa».

Servicios

Los servicios se han adaptado a los cambios sociales y demográficos. «Necesitamos captar muchos fondos», incidió la responsable de la Asociación de Escleroris Múltiple de Burgos. «Comenzamos con chocolatadas, recogidas de bolígrafos para reciclar y ahora ya nos conocen las instituciones y las empresas y son ellos los que organizan eventos y nos donan lo recaudado. Funciona tener claros los objetivos, medir nuestras fuerza y generar confianza en la sociedad con años de trabajo» para lo que se necesita también «dominar las redes sociales y los medios para llegar a las empresas». «A veces hay que saber decir que no a iniciativas que pueden ser polémicas o poco éticas».

Pedro Recio, técnico del voluntariado de Cruz Roja, organización que cuenta con 14.000 personas voluntarias en Castilla y León, de los que 2.000 son de la provincia de León. «El número de colectivos a los que atendemos se ha ampliado. Antes estábamos enfocados en el socorro y la sanidad y ahora en la intervención social de las personas más vulnerables, infancia y juventud». Para Cruz Roja, el futuro pasa por una atención «más eficaz y eficiente» del medio rural. «Y el proyecto en el que ahora estamos más volcados es en reducir la brecha digital de las personas mayores en el medio rural. Vamos a generar un grupo de voluntariado digital para que hagan difusión, y no sólo de gente joven sino de personas con más experiencia, senior, que enseñen a su vez a otras personas mayores».

«La Fundación Alimerka está muy comprometida con todo el movimiento asociativo», afirma la gerente de Alzhéimer León, Flor Juan, que gracias a esta ayuda dispone de transporte adaptado para acercar a las personas al centro de referencia de León.

«Nos hemos reunido aquí asociaciones de León, Burgos, Valladolid y Zamora, todo el sector al que acompaña la Fundación Alimerka». Antonio Blanco, el director de la fundación en Castilla y León, mostró su satisfacción «por reunir aquí a todas las asociaciones que nos pueden mostrar el trabajo de campo que realizan y dar voz a la realidad compleja e interesante del Tercer Sector».

El director de los servicios sociales, Juan Antonio Orozco, confirmó el apoyo y la ayuda que las entidades sociales prestan a las administraciones públicas «con múltiples proyectos y actividades en estos veinte años». Una «labor de calidad humana del tejido asociativo», como lo definió la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de León, Vera López. «Una muestra del trabajo incansable para hacer visible a los invisibles».

Donde el Estado no llega Las entidades cubren las necesidades asistenciales a las que no llega la administación