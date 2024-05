Publicado por EL MOLÍN DEL TIEMPU ROBERTO GONZÁLEZ- QUEVEDO León Verificado por Creado: Actualizado:

X úpiter yía’l planeta de más tamañu del sistema solar. Suel reconocese que Galileo descubriera en xineiru 1610 que cuatro satélites xiraban al sou alredor, anque l’alemán Simon Marius reclamóu que fuera él el primeiru en descubrire estos satélites, a finales de 1609. Ya foi Marius el que puxo nome a estos cuatro satélites en 1614: Calisto, Ío, Europa ya Ganimedes. Agora conócense más de 90.

Nas nueites con pouca l.luna enseñábame mia madre’l Carriel.lu (la Osa Mayor) ya’l Carrel.lín (la Osa Menor). Más tarde, na mitoloxía griega, atopéi que’l Carriel.lu yera lo que quedaba de Calisto, una amante de Zeus a la que’l mesmu dios, pa protexela de la sua mucher Hera, convirtiera nuna osa.

Ío, un satélite con pouca augua, tien el nome d’una moza de la mitoloxía que fuera, tamién, amante de Zeus (el dios griegu equivalente al Xúpiter romanu). Pa disimular Zeus delantre de la sua mucher Hera, convirtíu a Ío nuna xata blanca, pero Hera descubríu l’engañu ya puxo un tábanu encima de Ío, que moscóu entós como l.louca pol universu. Europa, cubierta de xelu, yera una princesa a la que secuestróu Zeus, que garróu forma de magüetu, l.levándola no l.lombu hasta Creta. En cuantas a Ganimedes, el satélite más grande, tien el nome del mozu que na mitoloxía griega chenaba de vinu las copas de Zeus.

Alcordéime estos días del Carriel.lu, del Carrel.lín ya de Xúpiter cuando m’enteréi, el día 13 pasáu, de la muerte de la escritora canadiense Alice Munro. Siempres me gustóu pol vivire l.leere los cuentos d’esta autora, pero hai unu que me presta especialmente. Yía aquél que se chama «Las l.lunas de Xúpiter», onde se cuenta lo que pasa pola cabeza de la protagonista del cuentu, una mucher que s’alcuentra nel hospital acompañando al sou padre, que ta malu ya tien que decidire si s’opera o non, porque nun van muitu bien las válvulas del sou corazón. Entrambos, padre ya ficha, axustan cuentas en cuantas a la trayeutoria de la sua vida ya de la familia en xeneral. Ente outras cousas, tienen una conversación sobre las l.lunas de Xúpiter ya tamién de las hestorias mitolóxicas que puxenon nome a esos satélites.

¡Con qué poucas palabras alredor d’estas l.lunas dibuxa Munro la hestoria d’esa familia, de la familia! Ya de qué manera tan guapa repasa la protagonista mentalmente la trayeutoria de las duas l.lunas súas, las suas fichas Nichola ya Judith. Yá marchanon del planeta maternu. Agora son l.lunas con órbita propia. Agora mesmu, una d’el.las andaría por dalgún sitiu preocupada, sola: «yera agora una d’esas personas adultas del mundu, una más de la xente que compra ya vuelve a casa».