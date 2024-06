Andrés Fernández: «Yo nací en Rabanal hace 23 años y era el único niño en invierno»

Andrés Fernández García es el nieto de José y Carmen, los propietarios de bar JOCAR que ahora gestionan su madre Asun y su padre Eliseo, situado en la carretera de Rabanal de Luna. El bar está ahora cerrado porque Asun está de baja. Andrés nació el 24 de mayo de 2001, hace justo 23 años. Su hermana tiene once más que él. En todo este tiempo, el pueblo no ha visto correr por sus calles a ninguna criatura, salvo las que llegan acompañadas por sus familia en verano. Después de las vacaciones escolares, el pueblo vuelve a quedar vacío, sin el bullicio de la gente que alegra sus calles y que buscan en el pueblo un lugar para descansar y disfrutar. «Me quedaba solo en invierno. Iba al colegio a Huergas de Babia. Para que jugara con otros niños mis padres me llevaban a Riolago de Babia. Allí coincidíamos varios de otros pueblos. Pero el resto del tiempo estaba en el colegio o solo en el pueblo. Pasaba mucho tiempo con mis padres en el bar. Ahí me cuidaban». Aunque sin niños, el pueblo tenía más vecinos. «Vivía más gente mayor. Ahora no hay casi nadie. Los que estaban antes o han fallecido o se han ido a vivir fuera».

Ahora Almudena y Rubén traerán una nueva vida, será la primera desde que nació Andrés. «Estoy encantado. Conozco a Almudena y Rubén y son buena gente. Debería haber diez, no sólo uno, porque los pueblos se quedan sin gente».

Andrés es conductor de grúas y vive habitualmente en León aunque visita asiduamente a sus padres.