Cuando los elefantes se llaman por su nombre

«Dios dio nombre a los animales al principio...», decía la canción de Bob Dylan, pero lo que no se sabía hasta ahora es que algunos animales pueden llamar a otro de su especie por su nombre o más bien por su barrito —el peculiar e inquietante sonido que emiten los elefantes—. No es que su nombre sea Juan, Pepito o Felipe, pero un grupo de científicos ha comprobado que los elefantes salvajes de la sabana africana (Loxodonta africana) pueden llamarse entre sí con unos sonidos determinados, similares a lo que sería el nombre propio en un humano. Y es que estos paquidermos, de hasta seis toneladas de peso, no imitaría los sonidos realizados por el individuo al que se dirigen, sino que le llamarían con un sonido exclusivo, según la investigación publicada en la revista Nature Ecology & Evolution.

Hasta ahora era conocido que especies no humanas, como los delfines y los loros, se comunican entre sí imitando los sonidos emitidos por el destinatario de sus llamadas. Solo los humanos se llaman mediante nombres.

Investigación También compararon las reacciones de 17 elefantes a las llamadas dirigidas a ellos o a otro elefante

El equipo de expertos, dirigido por Michael Pardo utilizó métodos de aprendizaje automático con los animales para analizar 469 grabaciones de llamadas (barritos) realizadas a grupos de hembras y crías de elefante africano salvaje en el Parque Nacional Amboseli y las reservas nacionales de Samburu y Buffalo Springs, en Kenia, entre 1986 y 2022. De esta manera se identificó correctamente a los destinatarios del 27,5% de estas llamadas, según los autores. Por ello, el equipo científico sugiere que los elefantes pueden dirigirse entre sí mediante llamadas específicas de cada individuo. Para ello no se basan en la imitación de ruidos hechos por el individuo al que se dirigen.

Para certificar que estaban en lo cierto, los investigadores también compararon las reacciones de 17 elefantes a las llamadas dirigidas originalmente a ellos o a otro elefante. Observaron que los ejemplares se acercaban más rápidamente al altavoz que reproducía las grabaciones y respondían más vocalmente a las llamadas originalmente dirigidas a ellos, en comparación con las dirigidas a otro elefante. Esto sugiere que estos paquidermos reconocen las llamadas individuales que se les dirigen.

En esta comunicación son importante sus orejas, de unos 180 centímetros de largo por 120 de ancho, con los que el elefante puede percibir no solo el barritar de los otros ejemplares, sino también sus infrasonidos.

La investigación no se detendrá en este extremo. Ahora, el equipo de Michael Pardo trata de investigar los contextos en los que los elefantes usan llamadas similares a nombres. Esto podría también ayudar a conocer los orígenes de cómo en la noche de los tiempos los primeros homínidos pudieron comenzar a comunicarse llamándose directamente entre ellos.