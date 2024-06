Aumentan un 15% las disoluciones matrimoniales

Publicado por AGENCIAS Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Los órganos judiciales registraron entre enero y marzo 26.106 demandas de disolución matrimonial, un 15,3 % más que en el primer trimestre de 2023. Las demandas de separación y divorcio de mutuo acuerdo aumentan frente a los no consensuados que experimentan un descenso. Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los órganos judiciales registraron un total de 26.106 demandas de este tipo.

Entre enero y marzo de este año, se presentaron 8.101 demandas de divorcio no consensuado, lo que ha supuesto un 9,5 % menos que hace un año; y 288 separaciones no consensuadas, un 1,4 % menos que las registradas en los órganos judiciales durante el primer trimestre del año pasado.

Por el contrario, aumentaron un 11,6 % las demandas de divorcio consensuado, hasta alcanzar las 14.327. También se incrementaron, en un 11,5 por ciento, las separaciones consensuadas, que sumaron un total de 613. Durante el periodo analizado, se presentaron 18 demandas de nulidad, por las 12 presentadas en el primer trimestre de 2023, lo que representa un 50 % más.

Los territorios con un mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes fueron Navarra, Baleares y Cantabria, todos por encima de la media nacional, que fue de 53,6. También por encima de la media nacional, que fue de 53,6 demandas por cada 100.000 habitantes, se situaron Aragón, con 67,7; Castilla-La Mancha, con 67,1; Murcia, con 65,4; Asturias, con 62,9; Canarias, con 56,5 y Castilla y León, con 55,9. Los valores más bajos se registraron en la Comunidad de Madrid, con 46,3; País Vasco, con 46,6 y Andalucía, con 50.

En lo que respecta a los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, en el periodo analizado se presentaron 3.361 demandas de modificación de medidas consensuadas, lo que ha supuesto un aumento interanual del 11,9 por ciento. El número de demandas de modificación de medidas no consensuadas, 8.491, tuvo una variación del 4,9 por ciento. Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 5.911, mostraron un incremento interanual del 9,8 por ciento, mientras que las no consensuadas, 7.505, aumentaron un 7,2 por ciento.