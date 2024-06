La meseta de León estará en alerta por calor con 32,2º y el Bierzo con 35,6º

Publicado por Carmen Tapia /agencias León Verificado por Creado: Actualizado:

La alerta por ola de calor se activará en la meseta de León a partir de los 32,2 º, en el Bierzo cuando se alcancen los 35,6º y en la zona leonesa de la Cordillera Cantábrica a los 31,5º. Esas son las temperaturas umbrales que el Ministerio de Sanidad ha establecido en tres áreas de la provincia de León como criterio para activar las alertas por ola de calor. En el nuevo mapa ‘Meteosalud’, que se puede consultar en la página web del Ministerio de Sanidad, también se recogen las temperaturas máximas previstas para los siguientes cinco días. Según esa previsión, la temperatura máxima en León será hoy de 21 grados y continuará subiendo hasta los 24,8 para el viernes.

El Ministerio de Sanidad ha activado el nuevo sistema de alertas sanitarias por calor que, como novedad, divide España en 182 zonas, en lugar de las 52 provincias que se usaban hasta ahora. Estas áreas coinciden con las que usa Aemet para emitir sus avisos meteorologicos, agrupando todos los municipios que comparten características climáticas similares dentro de cada provincia.

Zonas meteosalud en la provincia de LeónDL

Esta nueva reformulación del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Altas Temperaturas, conocido como plan de calor, «es el instrumento a través del cual se intenta reducir el impacto del exceso de las temperaturas en la salud de la población, definiendo cuándo, dónde y a qué nivel se dan los avisos», tal y como ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, este lunes en rueda de prensa.

Así, desde ayer se activan las alertas en 130 nuevas zonas de que se suman a las 52 provincias que ya activaron el Plan de Calor el pasado 16 de mayo. Estas zonas son determinadas por Aemet con fines de predicción meteorológica con similares climatologías de fenómenos meteorológicos adversos (FMA) y, por tanto, pueden ser consideradas áreas de territorio homogéneas desde un punto de vista climatológico en cuanto al comportamiento de las temperaturas diarias.

En la rueda de prensa, el responsable de salud y cambio climático en el Ministerio de Sanidad, Héctor Tejero, explicó que los 35ºC en Córdoba serían equivalentes a 25ºC en Galicia ya que, «la temperatura no impacta igual en las diferentes regiones de España». «Hay regiones donde los umbrales de alerta por calor están en 35º y otras donde los impactos de salud se producen mucho antes, a los 25º, como Galicia, ya que las casas no están adaptadas, las calles tampoco y la gente no está acostumbrada a las altas temperaturas», ha explicado.

Adaptación

En la costa de Cádiz, el umbral de temperaturas altas se sitúa en los 34,7ºC, si bien en la campiña gaditana este asciende a los 38,8ºC, más de cuatro grados centígrados más. En cambio, en el sistema por provincias, el nivel de riesgo de Cádiz --para toda la provincia-- es de 39,6ºC.

Más llamativo es el caso de Lugo, donde en A Mariña (al norte) la alerta se desencadena a partir de los 25,5ºC, pero, en la zona sur de la provincia, el umbral se ubica en los 37,1ºC, casi 10ºC más. Así, en la costa asturiana, el nivel de alerta se activa en los 23,9ºC. En cambio, en otras zonas de España, como en la Sierra Norte de Sevilla, el riesgo comienza en los 40ºC.

Dependiendo del número de días en los que se superan esos umbrales, el plan determina cuatro niveles de riesgo, que van del ‘Nivel 0’ al ‘Nivel 3’, cada uno de los cuales lleva una serie de medidas aparejadas para coordinar a todos los agentes implicados, desde los distintos ministerios y responsables autonómicos.