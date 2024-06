El economato de Cáritas cumple 10 años con siete mil personas atendidas

«Lo que compro en el economato me da casi para todo el mes». Josué Hernández tiene 29 años y está en paro. Es una de las 6.816 personas que han pasado por el economato de Cáritas en diez años. El supermercado se inauguró hace diez años, en junio del año 2014, y en esta década de apertura para que las familias más necesitadas de León —la mitad son de León y la otra mitad extranjeras— puedan cubrir sus necesidades básicas a precios simbólicos. Los productos se adquieren gracias a la financiación de la Fundación Cepa, que en 2023 destinó más de 95.000 euros a Cáritas para llenar las neveras y las despensas del economato de alimentos y productos de primera necesidad que la institución de la iglesia adquiere gracias a la colaboración de Alimerka, E. Leclerc, congelados Castañón y frutas Rebollo Las personas usuaria, seleccionadas por Cáritas en función de su situación personal y familiar, pagan una mínima parte del precio de mercado de los alimentos y productos de limpieza que adquieren una vez al mes. Hoy Josué , que acude con su mujer Sindy y su hijo de cinco años, llena el carro con una compra que a precio de mercado supera los 120 euros, pero que esta familia salvadoreña ha pagado 28 euros. «Si alguna familia no puede pagar esa mínima cantidad lo cubre Cáritas», asegura la directora, Aurora Baza. En los diez años de funcionamiento, las puertas del economato se han abierto dos veces a la semana para atender a 1.843 familias.

La mayoría de las personas usuarias son familias monoparentales o con más de un hijo. «Hemos implementado recursos para evitar la entrega de las bolsas de comida y dignificar la ayuda. Ellos eligen lo que necesitan, siempre que sean productos de primera necesidad». Laura Sánchez, técnico de Cáritas en el economato, asegura que las 21 personas voluntarias que atienden el servicio se ocupan de acompañar a los usuarios en sus compras. Aceite, azúcar, quitagrasas, suavizante, chocolate y miel están entre los productos más solicitados que tienen un número limitado de compra por persona. «Nos ocupamos de que tengan cubiertas las necesidades, pero también controlamos que no haya abusos».

Santa de Jesús, de República Dominicana, tiene 44 años y una hija de 7 años a su cargo. Lleva trece años en España. «Cuidaba a una persona mayor y ahora llevo tres meses sin trabajar. Cobro el subsidio pero si no fuera por el economato, que siempre me atienden con una sonrisa, no me apañaría para sacar a mi hija adelante. Hoy ha llenado el carro con productos por los que ha pagado 14 euros.

Una voluntaria muestra los alimentos disponibles a una usuaria.María Fuentes

En plena crisis económica, en el año 2014, el economato atendió a 148 familias y 578 personas. En 2023 se incorporaron 38 nuevas familias con 144 personas a cargo. «Al economato asisten menos familias nuevas porque hemos habilitado las tarjetas de compra con una cantidad cerrada con la que las familias acuden a cualquier supermercado a comprar lo que quieren, siempre productos de primera necesidad». Las tarjetas de ayuda de alimentos llegan a varios recursos como el programa de la Casa de Acogida de Mujeres que atiende a seis personas actualmente; el programa de Hogar de transición, con seis hombres beneficiarios actualmente; apoyo y dinamización al Territorio, con catorce equipos de Cáritas Parroquiales de la diócesis con 102 las personas beneficiarias.