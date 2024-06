«Vivo gracias a la médula que me donó mi hijo»

Es una historia de vida de ida y vuelta. El segundo trasplante de médula de Mari Paz Montes Rodríguez procede de su hijo Francisco, que le ha devuelto la vida a su madre 22 años después de que ella le diera la vida a él. El primer trasplante de Mari Paz, procedente de un donante anónimo, no funcionó. «Si no fuera por el trasplante de médula ahora estaría muerta», asegura. «Tenía donantes compatibles, el que me donó la primera vez, que no funcionó, una chica que estaba embarazada en ese momento y no pudo donar, y mi hermano y mis dos hijos, que eran compatibles al 50%. A mi hermano lo descartaron por la edad, tiene 53 años, y optaron por mi hijo porque tenía mejores venas». Sin embargo, a Mari Paz le queda mucha lucha por delante. La leucemia mielodisplásica aguda que padece, de la que se diagnostican unos 3.000 casos al año en España, se resiste a desaparecer por completo. «Me quedan restos», asegura. Esa es la razón por la que le han propuesto participar en un ensayo clínico que va a comenzar en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia y en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Mari Paz participó este sábado en León en los actos del Día de los Imparables de la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia y que Alcles (Asociación Leonesa Con las Enfermedades de la Sangre) incluye en la programación de la Semana Europea Contra la Leucemia. El objetivo es promocionar la donación de médula y aumentar el número de personas que forman parte del Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo) que gestiona la Fundación Josep Carreras y que ya suma 474.853 donantes.

«Donar médula es tan sencillo como donar sangre». La presidenta de Alcles, Nonia Alejandre, desmitifica temores. «Es muy sencillo. La persona que quiera hacerse donante de médula sólo tiene que darse de alta a través de la página web de la Consejería de Sanidad. Después le llegará un kit a su casa para que se tome una muestra de saliva que tiene que enviar a la Junta, y ya está, queda registrada. Si alguna vez en la vida alguien necesita una médula y es compatible con ella, se le llama y acude a donar sangre, que es de donde se extrae la médula. Y ya está».

El hijo de Mari Paz, por ejemplo, se fue a comer con unos amigos después de donar médula para su madre. «Las células de la médula se renuevan y se pueden donar varias veces». Mari Paz recibió la médula como si fuera una transfusión de sangre, tras lo que permaneció cuatro semanas aislada por el tratamiento previo que la dejó sin defensas.

El 80% de las enfermedades de la sangre necesitan una donación de médula. Pero hay otro 10% que no es candidato. Es el caso de Fuensanta Monterroso Velázquez, de 51 años, que padece leucemia linfática crónica. «Es un exceso de leucocitos que además no funcionan bien», describe su enfermedad de manera sencilla. «Me encontraba muy cansada y lo atribuía al trabajo y otras cosas. Me hicieron unos análisis y vieron que tenía más leucocitos. Al principio lo atribuían a que podía haber pasado una infección, y me los repitieron al cabo de un tiempo. Como la cosa empeoraba me enviaron al hematólogo, que fue el que me dio el diagnóstico».

La donación de médula no es la solución para Fuensanta, que está esperanzada en la investigación y los nuevos tratamientos. «Ahora estoy con un tratamiento nuevo y me encuentro muy bien. Mi consejo es que no hay que ignorar los síntomas de fatiga».