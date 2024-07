Un oasis en León para la infancia saharaui

Publicado por A. Gaitero / Laura Fierro León Verificado por Creado: Actualizado:

Con el cansancio en el rostro y la emoción del encuentro con sus familias llegaron a la provincia los 27 niños y niñas saharauis que participan este verano en el programa Vacaciones en Paz durante dos meses. «A ver si es León», decían los repetidores en el autobús poco después de salir del aeropuerto de Villanubla con destino a León y al Bierzo.

Las familias, en su mayoría nuevas en el programa, esperaban en el aparcamiento de Carrefour con una pancarta de bienvenida con la leyenda «León con el Sáhara». Un total de 12 niños se quedaron en León y 17 más fueron recibidos en Camponaraya.

El programa Vacaciones en Paz, que organiza Asped en León y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en El Bierzo, es el cordón umbilical de la solidaridad de la sociedad civil española con los refugiados saharauis que llevan más de 50 años «abandonados» en el desierto de la Hammada de Argelia, como comenta un padre de acogida.

Es argelino de origen y está casado con una gordonesa. Tras ver un artículo en prensa en el que se buscaban familias de acogida y previa consulta a su hijo Elías y a la abuela, decidieron acoger a un niño saharaui.

«El viaje ha sido duro, pero la llegada siempre es emocionante», comentó Marta López, presidenta de Asped. La expedición de Castilla y León —160 niños y niñas— se reunió en Tindouf, la capital de los campamentos saharauis en Argelia, a las siete de la tarde del domingo procedente de los diferentes poblados en los que viven. Desde Tindouf volaron a Argel y de la capital de Argelia a Valladolid (137) y a Madrid Adolfo Suárez, el resto.

Algunas familias residen en León pero varias proceden de pueblos de la provincia. Abdahalib, de 9 años pasará el verano con una familia gordonesa. «Nos apetece muchísimo, además tenemos afinidad cultural ya que mi marido es argelino» asegura la madre de Elías, de 11 años. «Tiene la habitación preparada, ha quitado todos los trastos», asegura entre risas.

Tampoco ha querido perderse la bienvenida Enna Bachir, niña de acogida los veranos de 1999 a 2003. Años más tarde consiguió venir a España, esta vez para quedarse. Ahora vive en Elda con su marido y espera un hijo que nacerá en noviembre.

Disfrutar del agua es uno de los mayores placeres para los niños del desierto, donde en verano se alcanzan los 55 grados de temperatura. «Ya me pregunta por la piscina», asegura Isabel que repite como familia de acogida de Hadifa. No sabe nadar pero cuenta con la ayuda de su marido y de Xen, su hijo de 21 años para acompañarla durante el baño. Isabel se animó a acoger después de escuchar en la radio la noticia de que faltaban familias. «Hadifa viene de una sociedad donde la igualdad entre hombres y mujeres no existe y se lleva una visión de igualdad, una revisión médica completa y la maleta repleta de regalos para la familia, desde miel hasta ropa», comentó.

Para Bea y Manu es su primera vez como familia de acogida. Tienen tres hijos y viven en Villabúrbula. Tomaron la decisión al escuchar que su amiga Alicia, iba a acoger a un niño «pensamos, ¿Pues por qué no?». Nura, la niña que les acompañará este verano, también tiene tres hermanos en el Sáhara. «De momento, no habla español; veremos dentro de dos meses su progresión».

Tras dos meses «Se llevan una visión de igualdad, una revisión médica y muchos regalos para la familia»

Bubakar y Huda vienen por segundo año consecutivo y vuelven a ver a sus familias de acogida en un ambiente de abrazos y reencuentros. Tumana, de 8 años, disfruta de su acogida en el pueblo de Canalejas. La familia de acogida también se estrena en el programa motivada por la experiencia de su amiga Patricia.

Durante el verano, las familias de acogida se reúnen en Valencia de Don Juan, donde se congregan todas las asociaciones de Castilla y León para pasar un día de convivencia con los niños acogidos.

También realizan otros encuentros entre las familias de acogida de León en el parque de la Candamia donde pasan la tarde juntos.

La expedición berciana continuó el camino en el autobús hasta Ponferrada. Muchos niños y niñas se habían dormido durante el viaje, pero al llegar al destino y encontrarse con las familias. Sus rostros mostraban entre curiosidad y extrañeza al llegar a un lugar desconocido. Para la mayoría es la primera vez que salen de la Hammada argelina donde viven más de 100.000 refugiados saharauis.

Emotivo encuentro con la familia berciana de un niño saharaui. MARÍA FUENTES

Emotivo encuentro con la familia berciana de un niño saharaui. ANA FUENTES

Emotivo encuentro con la familia berciana de un niño saharaui.MARÍA FUENTES