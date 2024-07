Álvaro Martínez Bueno, los lápices detrás de Batman o X-Men

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

El dibujante Alvaro Martínez Bueno ha experimentado una ascensión meteórica durante la última década hasta convertirse en un fenómeno artístico internacional, pues es quien con sus lápices está detrás de las últimas entregas de Batman o X-Men.

La obtención de premios como en 2022 el Eisner, máximo reconocimiento en el mundo del cómic en la Comic Con de San Diego (California, Estados Unidos), o el de la mejor serie en el festival francés de Angouléme (2024), no le ha impedido regresar a su ciudad natal, Torrelavega (Cantabria), para presentar una muestra que es una mirada a su trabajo de la última década.

"Arte en viñetas" es una selección de 64 obras con los principales trabajos de Martínez Bueno (Torrelavega, 1982) para editoriales de cómic como Marvel, DC o Valiant.

Para esas grandes casas de producción de cómic ha dibujado Ultimate X-en, Iron Man Annual o Guardianes de la Galaxia, en Marvel; Aquaman, Convergence, Robin War o Teen Titans, para DC; y Harbinger y Archer & Armstrong, para Valiant.

Sin embargo, el trabajo que mostrará en la Sala Mauro Muriedas de Torrelavega hasta el 4 de agosto incluye otro material del artista, desde bocetos, páginas de guiones o el cómic que hizo con cuatro años, así como la carta en la que la editorial Marvel rechazó la primera obra que les envió siendo un joven dibujante en Torrelavega.

En una entrevista con EFE, Alvaro Martínez Bueno destaca de la muestra una serie limitada de 12 números de "The nice house on the lake", escrita por James Tynion IV y publicada por DC Comics, una de las creaciones que más éxito y reconocimiento le ha valido hasta el momento.

La satisfacción, en su "Paseo de la Fama"

Pese a todos los reconocimientos y el premio Eisner, confiesa que la mayor de sus satisfacciones en lo personal fue hace unos meses cuando Torrelavega le dedicó una estrella en su particular 'Paseo de la Fama', de la calle Serafín Escalante, ante su familia y amigos.

Ese agradecimiento de su ciudad es, para él, la culminación a una vida rodeado de historietas y de lápices.

Aunque ahora se desenvuelve más entre superhéroes, su personaje fetiche es Tintín porque, asegura, su cómic es "perfecto y de mucho talento" y ejemplifica toda lo que le gusta de un personaje: inteligencia y ternura.

Un personaje que ya admiraba en su etapa juvenil cuando presentaba sus primeros trabajos al concurso de cómic de Torrelavega, un certamen que ha servido de trampolín a muchos artistas a nivel nacional como es su caso.

A su juicio, ser dibujante de cómic es una profesión que requiere de una constante formación y no sólo conocimientos de dibujo porque implica "ser director de los personajes en las páginas de papel" y supone saber de narrativa, de arquitectura, de vestuario, de anatomía o de perspectiva.

El sueño, al otro lado del Atlántico

Tras años de trabajo en España, una madrugada de 2013 su horizonte se amplió con la llamada de una editorial americana, causándole una sensación de euforia pero también "de responsabilidad enorme y de pánico", a la vez que de ilusión porque pensó que iba a lograr su sueño como así ha sido.

Según explica, saltar al otro lado del Atlántico supuso lograr un objetivo vital y adquirir una dimensión emocional muy grande, que se completa "como algo mágico" cuando alguno de sus trabajos saltan a la gran pantalla, "que es como traspasar los límites de la imaginación de cada uno".

Su último gran éxito es la miniserie "The nice house on the lake", un trabajo sobre un argumento de terror psicológico en el que, según los expertos, ofrece el máximo nivel de su potencial artístico, gracias a la particular construcción de los personajes y al universo intimista y oscuro que crea.

A su juicio, esta serie dice mucho de él como artista y le ha permitido verla publicada en muchos países y cosechar un importante éxito internacional, además de volcarse en nuevos proyectos entorno a esta saga.

Alejado de forma momentánea de los superhéroes, en la actualidad está volcado en esta serie que explora otras temáticas como la ciencia ficción, el terror o los ambientes apocalípticos, y que se ancla en el mundo real a través de personajes muy humanos.

Además de ser un dibujante de éxito internacional, durante algunos años ha vivido una doble vida como cantante del sexteto 'Templeton', una banda formada en Torrelavega en 2002 que saltó a la fama en 2023 cuando su canción "El camino" fue elegida para el anuncio de la Lotería de Navidad de ese año.

Reconoce que esas dos vidas se han convertido en sólo una, la de dibujante, porque el cómic no le permite tener el tiempo suficiente para la música que tantas alegría le ha dado, y por eso 'Templeton' "está un poco aparcado", aunque no descarta volver a los conciertos en un futuro próximo.