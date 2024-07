La interminable defensa de la accesibilidad en León

Publicado por Laura Fierro Manso León Verificado por Creado: Actualizado:

Una lucha tenaz «Una vez se normalizan las cosas y vistas en perspectiva, te preguntas por qué nos costó tanto»

José Manuel González es el Defensor de las Personas con Discapacidad en el Ayuntamiento de León. Antes de aceptar el puesto (no remunerado) estuvo trabajando más de treinta años en el mismo ayuntamiento atendiendo la centralita del terminal 010, el teléfono de quejas y reclamaciones del que durante tantos años se ocupó con paciencia y atención. La experiencia acumulada durante su tiempo como trabajador municipal le ha concedido un amplio conocimiento de la administración y ante cualquier demanda sabe exactamente a dónde acudir o a quién llamar.

En León 36.831 personas tienen algún tipo de discapacidad, lo que representa más de un ocho por ciento de la población de la provincia. La sociedad progresa y cada vez tiene más presente a las personas con discapacidad de una forma más respetuosa. «Afortunadamente la gente se va concienciando, antes éramos inválidos, minusválidos y depende de quién lo dijera y en qué contexto, podía ser molesto. Yo digo que cada 7 años nos cambian el concepto o el nombre pero creo que siempre es a mejor», comenta González.

El despacho del defensor se encuentra en la planta baja del ayuntamiento y su cometido central es el de atender e informar, principalmente a personas que acaban de obtener la situación de discapacidad ya sea por accidente o enfermedad, que se adentran en un frondoso valle de burocracia. «Muchos llegan diciendo: Estoy perdido, me han dado un 40% de discapacidad y ahora mismo no sé a qué tengo derecho o qué ventajas puedo obtener. Entonces yo le informo. Mira, puedes optar a estas ventajas, si tienes coche puedes solicitar no pagar el impuesto municipal de circulación, etcétera», asegura José Manuel.

Muchas ciudades son tortuosas para las personas con discapacidad y se convierten en intransitables pero se puede decir que León es una ciudad accesible. «Yo creo que sí, siempre quedan cosas por hacer pero no tiene nada que ver con cómo estaba hace un tiempo. Cuando veo a gente mayor que va en silla de ruedas, pienso, menos mal que es ahora porque hace unos años, seguramente no hubieran podido ni salir de casa», comenta. «Yo siempre digo que si hay algo que para nosotros esté bien, sobre todo a la hora de eliminar una barrera física, para el resto de gente que no tenga ningún problema, también lo está; si al entrar en un sitio, tienes la opción de, aunque solo sean tres peldaños, subir los peldaños o subir un rebaje, seguro que eliges el rebaje y no el peldaño», añade.

A medida que pasan los años, la normativa se actualiza y los eventos se hacen más accesibles para todas las personas. «Hemos conseguido muchas cosas. Ahora, en las procesiones de Semana Santa y en cabalgatas, se reserva un espacio para nosotros, permitiendo que, si hay una gran multitud de gente, no se nos haga imposible verlo». Conseguir esta accesibilidad a los eventos fue laborioso. «Eso que es muy fácil y que cualquier persona puede entender, nos costó un poco de trabajo porque parecía una cosa mal vista o te preguntaban, ¿pero de qué me estás hablando? Pues simplemente pedimos que nos den una opción para poder verlo bien. Una vez se normalizan las cosas y vistas en perspectiva, te preguntas por qué nos costó tanto», asegura el Defensor de las Personas con Discapacidad de León.

El nuevo reglamento permite que las personas con movilidad reducida puedan ir a lugares de ocio como los demás. Entre otros decretos, recoge el derecho al acceso a cosas tan básicas como ir al baño. «Nosotros no pretendemos que en una farmacia donde vas a comprarte unas aspirinas, que son 10 minutos, haya un servicio habilitado, pero en un bar o un restaurante, es necesario», añade.

Quedan cosas por hacer, aún hay espacios que no están bien adaptados. «Algo que me repiten mucho las personas con movilidad reducida es que no pueden ir a muchos pabellones porque no tienen dónde ponerse. Ir a ver una actividad deportiva, es en muchos casos, imposible. No hay sitios —o sitios confortables—para poder ver el partido, ya sea fútbol sala o baloncesto. En algunos quizás podrían poner un ascensor para estar mucho más cómodos desde arriba, lejos de los posibles balonazos», apostilla.

Asimismo, otros emplazamientos como el Auditorio de León, cuentan tan solo con cuatro asientos reservados para personas con movilidad reducida.

José Manuel González es, además, un aventurero que disfruta de viajar y explorar tierras lejanas. Con su silla de ruedas se ha embarcado en aventuras valerosas que van desde hacer safaris en Kenia hasta excursiones a las magníficas cataratas de Iguazú.

Desde enero a junio de este año, José Manuel ha recibido más de 85 diligencias. El horario de atención en el ayuntamiento es los jueves de 11h a 13h. Se puede contactar telefónicamente a través del número de teléfono 987 895 778 o por correo electrónico en: josemanuel.gonzalez.p@aytoleon.es