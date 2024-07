La labor social leonesa se reúne en el encuentro «León es solidaridad»

Publicado por Laura Fierro Manso León Verificado por Creado: Actualizado:

Diario de León junto a CaixaBank, celebraron ayer la tercera edición de León es solirdaridado en el hotel Barceló León Conde Luna. Una mesa redonda donde se dieron cita distintas entidades sociales leonesas con el objetivo de compartir la labor social que realizan y dar a conocer sus proyectos.

La Fundación Secretariado Gitano aspira a que toda la población de etnia gitana pueda tener las mismas oportunidades que el resto. «Creemos que la educación es el motor del cambio», señaló Raquel Simón García, responsable del Centro de Educación Infantil Hogar de la Esperanza.

Este centro, creado hace medio siglo, se incorporó a la fundación en 2022 y a él acuden niños de 9 meses a 6 años. Este año cuenta con 72 niños y niñas y su objetivo es mejorar las tasas de escolaridad en edades tempranas para que no haya desfases curriculares y previniendo el abandono escolar. Ofrece servicios complementarios como el transporte escolar y el comedor, con cocina propia, e imparte talleres de capacitación tecnológica para paliar la brecha digital en el barrio de Las Ventas. A programas como Promociona, que impulsa el éxito escolar, suma ahora Más Infancia de la Fundación ‘la Caixa’.

Ramón Carro es el presidente de Moteros Solidarios. Desde su asociación, permiten disfrutar de las sensaciones positivas que aporta la moto. Todo empezó un día que Carro salió a dar una vuelta con sus compañeros de asociación motera. Ese día, Ramón vio a un niño con Síndrome de Down que, junto a su madre, se quedó observando con admiración su moto. «Te prometo que te saco a dar una vuelta cuando vuelva», aseguró Carro. De allí surgió la idea y ya son 12.600 usuarios los que han podido disfrutar de las actividades que realizan. Hasta ahora, nunca han tenido ningún incidente y sostiene que son «muy rigurosos con la seguridad».

El trabajo de la asociación fue objeto de una tesis de fin de grado de la ULE, donde se corroboró que la metodología produce unas sensaciones que perduran más allá del momento de la actividad.

Félix Llorente Arranz, presidente de la Asociación Leonesa de Caridad (Asleca) desgranó la trayectoria del comedor social que lleva en funcionamiento 118 años en León. Llorente comenzó su intervención haciendo mención al refranero español «la danza sale de la panza». De esta forma quiso recordar que lo más fundamental para poder mantener una ilusión, una esperanza de futuro, es poder tener algo que llevarse a la boca todos los días. Desde su comedor social han dado de comer este último año a más de 1.000 personas, en total 98.501 servicios gracias a la ayuda de voluntarios y de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. «Se hacen cargo de todo el sistema funcional, juntos formamos una simbiosis que funciona perfectamente», comentó. La inflación ha supuesto un gran reto para la asociación. «Si una familia formada por tres miembros tiene unos gastos ya considerables, nosotros que somos una familia de más de 100 personas, imagínate». «Esto es como el milagro de los panes y los peces. Cada año nos preguntamos si saldremos adelante y cada año, milagrosamente, lo conseguimos», añadió.

Natalia Díez, responsable de Acción Social de CaixaBank, destacó el compromiso de la ciudad de León con las personas más vulnerables «es una población con mucha voluntad de ayuda. Se puede ver en que es una de las provincias a las que más recursos derivamos desde la fundación».

Diez destacó las ayudas de 100.000 euros a casi 40 entidades leonesas en las áreas de mayores, bancos de alimentos o infancia con programas como Más Infancia o El Árbol de los Sueños. También hizo hincapié en el voluntariado de la entidad, que suma alrededor de 16.000 personas.

Durante el coloquio, se enfatizó el papel del voluntariado en las labores diarias de las entidades. «Son excepcionales. Hoy que no se da un paso sin dietas, sin comisiones ni gastos de viajes, ellas dan lo que tienen y lo que no tienen, a cambio de nada. Es para quitarse el sombrero», aseguró Llorente. Además, destacó la inagotable vocación de muchos de ellos. «Lola, una veterana que tiene 86 años, va a todas partes, yo no sé cuando duerme. En materia humanitaria, tiene más vocación que setenta curas juntos», añadió.

El broche final lo concedió Felix Llorente citando a Aristóteles. «La felicidad consiste en hacer el bien a los demás». «A todos. Sin excepción. Amén», añadió entre risas pero manteniendo el peso de sus palabras.

El evento estuvo presentado por Ana Gaitero, redactora de este diario.

