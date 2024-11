Igualdad presenta la campaña por el 25N: "Para que el miedo cambie de bando"

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Madrid, 22 nov (EFE).- Igualdad ha presentado este viernes la campaña institucional por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) que apela al entorno de las víctimas para que "la culpa, la vergüenza, el silencio y el miedo cambien de bando" y el agresor "se sienta acorralado y apartado".

En la presentación de la campaña, en la sede del ministerio, la titular de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado que el vídeo de esta edición es "más explícito" y "duro" para sensibilizar y concienciar a la sociedad de apoyar a las víctimas.

En el vídeo, las imágenes, acompañadas de la canción 'Me quiso a morir', mandan un mensaje a ese entorno para que sea la "esperanza" para romper el círculo del maltrato, como una vecina que da la voz de alerta.

"Necesitamos que esas personas cercanas también estén atentas", ha aseverado Redondo, quien ha confiado en que la campaña "tenga impacto" y ayude a "crear una sociedad más libre".

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, ha puesto el énfasis en que el maltrato es "un ciclo que se manifiesta de manera progresiva a través de comentarios y miradas que son avisos".

La campaña incide en que "el agresor no es un monstruo" sino que puede ser "un hombre común", ha destacado la delegada, quien ha alertado del peligro de "romantizar la violencia de género": "El amor no debe doler y no debe someter", ha sentenciado.

El vídeo recuerda a las 1.285 mujeres asesinadas desde que hay registros en 2003, y a "las que quisieron a morir".

20 años de la ley contra la violencia de género

Redondo ha recordado durante su intervención el 20 aniversario de la ley integral contra la Violencia de Género, de 2004, y ha indicado que esta norma ha permitido a España "ser uno de los países más avanzados en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género".

Pese a ello, ha destacado que "las cifras siguen siendo demoledoras" y ha puesto el foco en "seguir trabajando" contra la violencia contra la mujer.

El próximo lunes, 25 de noviembre, día de conmemoración, Igualdad distinguirá a personas, proyectos e instituciones que durante este 2024 han destacado por su labor en diferentes ámbitos en la lucha contra la violencia machista.