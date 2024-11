El 80% de los hombres ocultan la disfunción eréctil

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Entre un 12 y un 19 % de los hombres de entre 25 y 70 años han experimentado a lo largo de su vida algún grado de disfunción eréctil, que puede producirse tanto por causas orgánicas (principalmente por un deterioro circulatorio) o psicológicas, según un estudio de Vertica, informa EP.

Aunque este problema es más común conforme avanza la edad, entre un 5 y un 10% de los hombres comienzan a experimentarlo antes de los 30 años, que aumenta a la mitad de los hombres cuando pasan de los 50 años. A pesar de ello, el 80% de los hombres que padecen disfunción eréctil nunca irán al médico, y los que lo hagan tardarán unos dos años, tal y como ha explicado el doctor Eduardo García Cruz, especialista en Urología por el Hospital Clínic, durante un encuentro organizado por la mencionada compañía, en el que ha presentado el dispositivo Vertica, que trata la afección por fuga venosa. La doctora Esther García Rojo, uróloga en Grupo HM Hospitales y Roc Clinic, asegura que los hombres no acuden «por vergüenza» o porque «no sabe que existen tratamientos eficaces». Sin embargo, cada vez se realizan más visitas a consulta, aunque aún «cuesta mucho hablar» de la disfunción eréctil, hasta el punto que incluso se oculta a las parejas, por lo que recomienda abordar el problema tanto con el hombre como con su pareja, pues suele derivar en cambios en la relación. La disfunción eréctil también genera un impacto emocional en el hombre, y es que hasta un 30% de este tipo de pacientes ha sufrido algún trastorno depresivo o de ansiedad, cuyo riesgo aumenta un 192%. La falta de visitas se puede deber igualmente a la falta de información sobre evidencia científica, tanto a nivel de sociedad como médica, y es que a muchos profesionales sanitarios también necesitan más «empatía».

Vergüenza

El doctor Cruz explica que los hombres suelen tener una tendencia a evitar hablar de la cuestión, al contrario que las mujeres, a quienes la ocultación de esta información puede llevarles a pensar que «tiene a otra» o que «ya no atrae» a su pareja. Resalta que una de cada cuatro personas por encima de 80 años es sexualmente activa, que considera de «gran importancia» para tener una mayor esperanza de vida, si bien se trata de una cuestión «poco contemplada» en la medicina. «Es importante tener en cuenta que es más prevalente a medida que el varón envejece, pero no es inevitable. Hay muchas cosas que se pueden hacer, como cambios en el estilo de vida. Aunque se haga un cambio, es evidente que no se va a tener el mismo rendimiento con 30 que con 70», explica la doctora Rojo, que recuerda ecordado la posibilidad de acudir a rehabilitación peneana, especialmente para pacientes de algún tipo de cáncer pélvico, como el de próstata, o para pacientes de cáncer. Los expertos también hablan sobre la relación entre las enfermedades cardiovasculares y la disfunción eréctil, que puede conllevar más riesgo de sufrir infartos u otras afecciones relacionadas.

Una de cada cuatro personas por encima de 80 años es sexualmente activa, lo que es de «gran importancia» para una mayor esperanza de vida