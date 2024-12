Las nuevas valoracones reducen el grado de discapacidad

Publicado por Carmen Tapia León Verificado por Creado: Actualizado:

Primeras reclamaciones judiciales en León por la reducción de su grado de discapacidad. En algunos casos llega a ser hasta de diez puntos menos, de un 33% al 23%. «Estamos arrancando con el nuevo sistema de valoración y vemos que salen muchas a la baja», asegura el gerente territorial de servicios sociales de León, José Luis Orozco. «Personas con incapacidad laboral total no consiguen el grado de discapacidad del 33%. Aparentemente es una contradicción, pero las valoraciones salen así y en absoluto es culpa de los profesionales». Orozco asegura que es una tendencia que ve a nacional y que se elevará a un consejo territorial.

El equipode valoración trabaja con el nuevo baremo del Real decreto 888/2022 de 18 de octubre. Esta nueva baremación recoge tres criterios. El primero tiene que ver con la evaluación de funciones y estructuras corporales, es decir, la deficienda global de la persona. El segundo está relacionado con la evaluciación de las capacidades y las limitaciones de la actividad y el tercer es la evaluación del desempeño y las restricciones en la participación. A estos tres factores se suma el contecto ambiental, lo que antes eran los factores sociales complementarios. En principio, este nuevo sistema permite tramitar por vía urgente casos como enfermedades raras, violencia de género o situaciones humanitarias, que reducen los plazos a la mitad.

Algunas de las familias que asistieron este lunes a los actos organizados por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se quejan de la reducción del grado y del aumento de las esperas para la valoración, hasta de un año. La presidenta de la Asociación Leonesa de Enfermedades Raras (Aler), Beatriz Alegre, asegura que lleva un año para que le realicen una nueva valoración de su grado de discapacidad.

Gemma Tagarro, pertenece también a Aler, ya ha recurrido a los tribunales. Su hijo Guzmán, de 14 años, padece nistagmus congénito, una enfermedad rara que no tiene tratamiento y que consiste en el movimiento involutario de los ojos. Este movimiento tiene un punto de bloqueo, que es el que le posibilita ver. Pero no tiene campo visual. «Está afiliado a la Once por esta enfermedad. Ha perdido un 97% de visión», dice su madre. «Cuando fuimos al Centro Base el 22 de noviembre del año pasado para valoración por parte del tribunal estábamos pendiente de su operación el 30 de noviembre. La funcionaria de terapia ocupacional que nos vio no entendían los informes que llevábamos del oftalmólogo del Hospital Ramón y Cajal y nos dijeron que cuando lo operaran incorporáramos los nuevos informes. Después pasamos a la trabajadora social. Dejaron la valoración abierta pendiente de los nuevos informes, pero en diciembre de 2023 nos llegó la valoración con un 24% de discapacidad y un 6% por factores contextuales ambientales Tuve que hacer una reclamación previa porque no habían tenido en cuenta los informes de la operación y en abril de este año me dicen que los informes no se ajustan a la ley. No saben que esta enfermedad no tiene corrección óptica». Gemma solicitó justicia gratuita y está pendiente de juicio, previsto para el 14 de noviembre de este año inicialmente y aplazado. «Falta mucha sensibilidad. Voy a llegar hasta el Defensor del Pueblo. Deberíamos juntarnos todas las asociaciones de León y reclamar».

La reducción del grado de discapacidad puede afectar al acceso a un contrato laboral bonificado, a la solicitud de ayudas o becas o la declaración de la renta.

Casi 37.000 discapacitados en León

En la provincia de León hay 36.831 personas con discapacidad, de las cuales 17.138 son mujeres y 19.693 son hombres. La mayoría tienen una discapacidad física (21.429), otras 3.846 paceden una discapacidad intelectual, 5.162 una enfermedad mental, 2.409 una discapacidad visual, 3.103 discapacidad auditiva y 6 sordoceguera. Otros 876 están sin clasificar. Este martes conmemoraron el Día Internacional de las Personas con Discapacidad denunciando Cosas que pasan, que es el lema de este año. Toñi Álvarez, de Alfaem Salud Mental, habló del estigma: «Si tenemos esquizofrenia no somos peligrosos y si tenemos depresión no somos vagos». Luis Alberto Presencio, de Aspace, dijo que las barreras van más alla de la accesibilidad: «Tienen que ver con el tiempo, la empatía y el respeto». Raimundo Álvarez abordó la desinformación sobre el párkinson: «Si no tiemblas parace que no lo tienes. No tengamos miedo a contar nuestras potencialidades».Alejandro Catero y Víctor Manuel Pérez, con síndrome de Down, pidieron que se les hable con naturalidad, que no se les mire raro y que les pregunten a ellos directamente lo que quieren. Nerea Soto, de Aler, pidió que la investigación incluya a la diversidad «para que se aborde en igualdad». Noelia Quintana pidió se le preste la atención sanitaria adecuada. María José Rodríguez explicó las dificultades de las personas sordas para hacerse entender en el médico, en los trámites con la administración y en las aulas por falta de intérpretes y materiales adaptados. «En una situación de emergencia no puedo llamar al 112, me entero tarde de las nticias y no puedo participar en la vida política porque los plenos no son accesibles». Armando García leyó en braille la petición de eliminar barreras y el empleo.

Apoyo de Gadis

TLa empresa se suma al Día Internacional de las Personas con Discapacidad poniendo en valor el trabajo de más de una docena de organizaciones de Castilla y León y Galicia con las que colabora para favorecer la igualdad de oportunidades.

Fundacion ‘La Caixa’

Cerca de 80 personas con discapacidad han encontrado empleo en León a través del programa Incorpora de la Fundación ‘la Caixa’. En 2024, el programa Incorpora y las entidades sociales que colaboran con esta iniciativa han logrado 78 contrataciones en 42 empresas de León. En toda España, se han atendido a 22.785 personas con discapacidad, logrando 7.835 contrataciones.

‘Trato diario’ a 175.000 discapacitados

La vicepresidenta Isabel Blanco ha recordado el «trato diario» a las 175.000 personas con discapacidad censadas en esta comunidad autónoma, a través de programas y estrategias junto a las asociaciones y entidades.

