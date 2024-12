Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La peregrinación desde la iglesia de Santa Marina y la apertura de la puerta santa de la Catedral de León inicia el Jubileo en León. El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, ofició la homilía en la Catedral en la que destacó la importancia «de ser misioneros de la esperanza» en este año jubilar que comenzó ayer para la Iglesia de León.

El Jubileo 2025 Peregrinos de Esperanza arranca en la Diócesis de León con la apertura de la puerta santa y la entrada por la puerta principal de la Catedral en procesión. Ya en la Catedral se conmemoró el bautismo y se continuó con la celebración de la eucaristía. En su carta pastoral con motivo de este Jubileo 2025 el obispo ha pedido «iniciar este tiempo de gracia con un gran deseo de descubrir, redescubrir y alcanzar la esperanza que no defrauda». El pastor diocesano recuerda que «como el papa Francisco señala en la bula Spes non confundit, «anhelamos que el primer signo de esperanza se traduzca en paz para el mundo. No desfallezcamos en esta intención orante y comprometida».

El obispo de León inicia la peregrinación desde la iglesia de Santa Marina

Obras de misericordia

También el obispo anunció en esta carta pastoral que sobre la concesión de la indulgencia durante el Jubileo Ordinario de 2025, además de la Santa Iglesia Catedral, la Basílica de la Virgen del Camino y templos jubilares, ha designado dos centros para practicar obras de misericordia en vista al jubileo.

Estos centros en los que se pueden realizar obras de misericordia son el Comedor de la Asociación Leonesa de Caridad, en la ciudad de León, y la Residencia de Mayores Virgen de la Era en la localidad de Fontanil de los Oteros.