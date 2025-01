Las monjas de Belorado lanzan un disco para recaudar fondos

Publicado por Carlos Benito León Verificado por Creado: Actualizado:

Está claro desde el principio que el caso de las monjas cismáticas de Belorado tiene ramificaciones inesperadas: desde la irrupción en el convento de llamativos curas preconciliares hasta las historias de intervenciones satánicas en la sede de Derio, pasando por los registros de la Guardia Civil en busca de un arma de fuego (revelados por The New York Times, nada menos) o por ese criadero de perros que ambienta con ladridos constantes el entorno del monasterio de Nuestra Señora de la Bretonera. Ahora las controvertidas religiosas prueban suerte en el mercado musical con un disco-libro titulado El amor no es amado, mediante el que aspiran a «aliviar su situación económica y trabajar para superar sus dificultades», según su responsable de prensa. En realidad, se trata de un relanzamiento. «Son cedés que han ido editando durante los últimos años».