Cincuenta leoneses con discapacidad intelectual optan a un empleo público

La leonesa Inés Garrido García tiene 40 años. Este sábado se presentó a los exámenes para optar a una de las plazas de auxiliar para tareas complementarias de apoyo que la Administración General del Estado ha convocado para personas con discapacidad intelectual. Más de 6.000 personas de toda España optaron ayer a uno de los 455 puestos de trabajo convocados. Inés es una de las 42 personas con discapacidad intelectual que se han preparado el temario adaptado en la asociación leonesa Proyecto Convivo y que este sábado viajaron a La Coruña, Madrid, Sevilla o Zaragoza para presentarse a los exámenes. «Con constancia, esfuerzo y dedicación podré independizarme algún día», dice Inés tras salir de la prueba en La Coruña, donde acudió junto a otros opositores leoneses, acompañados de la educadora de Proyecto Convivo, Coral Zamorano. Otras personas se desplazaron con sus familias a Madrid o Sevilla. «Además de asistir a las clases, estudio media hora todos los días».

El método de estudio empleado para prepararse los exámenes es muy visual, práctico y tipo test. «Cada vez se utilizan más apoyos visuales y realizamos exámenes todos los días para que se acostumbren a lo que se van a enfrentar. Hoy estaban contentos porque les ha salido bien», asegura Coral Zamorano.

Es la tercera vez que Inés se presenta a las oposiciones. «Me ha salido muy bien», dice, «espero poder conseguir un trabajo». Pero no lo tiene fácil. Coral Zamorano destaca como una de las mayores dificultades las pocas plazas que salen para la provincia de León.

En esta convocatoria solo hay disponible una plaza en Ponferrada correspondiente al año 2020 y otras tres del año 2021, dos en León y una en San Andrés del Rabanedo. Además, este año, las plazas ofertadas salen con una categoría profesional inferior. «En otras convocatorias anteriores eran de ordenanzas y estas son de auxiliares para tareas complementarias, una especie de auxiliar de ordenanza, una categoría E-cero, con lo cual cobran menos y es más difícil la promoción interna y la movilidad. Si aprueban y se van a Sevilla, por ejemplo, es casi imposible el traslado a León porque además tampoco pueden optar a otra oposición para esta categoría desde cero, no lo permiten, y con esta categoría tampoco pueden pedir un traslado. La movilidad para ellos es difícil y solo podrán volver a León con otras convocatorias. Hemos tenido casos de alumnos que han sacado un 10 en el examen y no han conseguido plaza. Con este sistema no se consigue la máxima igualdad. Para muchas personas con discapacidad intelectual resulta muy traumático salir a trabajar fuera, les causa mucho estrés».

Lidia Carro Barba, de 24 años, salió satisfecha del examen. «Si apruebo he pedido Ponferrada, que me queda cerca y tengo familia. Con este año ya me he presentado cuatro veces. Seguiré intentándolo porque mi objetivo es trabajar en la administración».

Proyecto de vida

Además de los 42 preparados por Proyecto Convivo, otras personas con discapacidad intelectual estudian por su cuenta o apoyados por otras asociaciones, por lo que se calcula que aproximadamente medio centenar de leoneses se presentaron ayer a los exámenes. Desde que se aprobó en 2011 la obligación legal para las administraciones públicas de reservar un 2% para personas con discapacidad intelectual de las plazas que se creen, se han convocado 1.356 puestos de trabajo, a los que han optado 18.398 personas. En Proyecto Convivo preparan las oposiciones desde el año 2016, donde empezaron ocho personas. Desde entonces han preparado a medio centenar, de los que una veintena han conseguido un empleo. «Para esta convocatoria llevan estudiando año y medio. Hacemos muchos exámenes durante todo el año, con un programa adaptado de la Administración General del Estado. En pocas fechas habrá otra convocatoria para Castilla y León. Nos queda el Ayuntamiento de León, que saca plaza para la limpieza viaria, pero no tiene un programa adaptado para personas con discapacidad intelectual».

La Asociación Proyecto Convivo es una entidad sin ánimo de lucro creada en León para ayudar a personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite y a sus familias.

Un total de 19.983 personas tienen reconocida una discapacidad intelectual Castilla y León, el 11,4% de las personas con discapacidad, según datos de la Gerencia de Servicios Sociales. Se estima que en España hay unas 400.000 personas con discapacidad intelectual, un sector de la población que pide a las administraciones central, autonómicas y locales que aumenten del 2 al 3% la reserva de plazas dadas las dificultades para conseguir un empleo.

Para optar a esta convocatoria los aspirantes deben tener reconocido un grado de discapacidad intelectual igual o superior al 33%.

