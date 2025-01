Los inviernos en España ya no son tan fríos como hace unos años

Publicado por EFE Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

¿Son ahora los inviernos menos fríos? Entre 1975 y 2024 se han registrado 68 olas de frío en España y aunque en la última década estos episodios han sido breves (no más de cinco días) y poco intensos no existe una tendencia «significativa en la evolución de las olas de frío en extensión, intensidad y duración». A pesar de las frías temperaturas de los últimos días, «cada vez hace menos frío en pleno invierno en España», aunque eso no impide que se produzcan olas de frío pero menos intensas, ha explicado Rubén Del Campo, portavoz de Aemet, quien ha matizado que el invierno pasado no hubo ninguna ola de frío, pero sí en el de 2022-2023 y 2021-2022. De la misma manera, cabe destacar que desde 1975 se han registrado 68 episodios de frío siendo los cuatro más intensos, por orden de mayor a menor intensidad: 1984-1985, 2004-2005, 2001-2002 (tuvo una duración de 17 días) y 1982-1983.

Por ejemplo, con respecto al invierno de 1984-1985, a principios de enero de 1985 casi todo el territorio se quedó por debajo de los 0 grados y en buena parte del país por debajo de los 10 grados bajo cero, destacando entre las mínimas más bajas los 20 grados bajo cero en Calamocha (Teruel) y los 18,2 grados bajo cero en Molina de Aragón (Guadalajara). Del Campo ha destacado una excepción, la ola de frío entre el 11 y el 18 de enero de 2021, tras las nevadas de la borrasca Filomena. En Teruel y Guadalajara rondaron 25 grados bajo cero.

En cuanto a la evolución de la temperatura media de los inviernos en España, el portavoz de Aemet ha explicado que los dos más cálidos de la serie han sido recientes, el invierno de 2023-2024 y el de 2019-2020 y además, cuatro de los cinco inviernos más cálidos se han registrado desde 2015.

Para Del Campo, aunque el calentamiento en España se observa en todos los meses del año es "menos acusado en invierno" que en primavera o verano, con una variación de 0.7 grados entre los inviernos de los años 60 y 70 y los de la década 2011-2020.

De esta manera, mientras que "en primavera la variación de temperaturas llega a ser de 1.8 grados, sin embargo, en el conjunto del año, el aumento es de 1.4 grados", ha explicado el portavoz.

Con respecto al invierno de 2023-2024 fue muy cálido con frecuentes episodios cálidos; Sobresale por su intensidad y duración el que tuvo lugar entre el 21 de enero y el 9 de febrero y el de los días 12 a 22 de febrero, ambos con máximas y mínimas muy por encima de los valores habituales para la época del año.

En la misma línea, este diciembre, y según datos de Aemet, ha finalizado cálido, con una media sobre la España peninsular de 7.4 grados, valor que queda 0.7 grados por encima de la media de este mes (periodo de referencia: 1991-2020).

Se ha tratado del decimosexto mes de diciembre más cálido desde 1961, y el octavo más cálido del siglo XXI y han destacado los valores altos en Canarias, donde se llegó hasta 28.8 grados el día 15 en La Palma/aeropuerto, y el día 1, 28.8 grados en Santa Cruz de Tenerife, récord para diciembre en ese observatorio desde 1920.

Todos estos datos -ha observado Del Campo- revelan que los inviernos son menos fríos en España, y, por tanto, con menos olas con temperaturas gélidas, salvo la ola de frío posterior a Filomena, ha concluido el portavoz.