Ya se pueden prescribir antibióticos para gatos de colonias felinas

La entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios ha generado, en el caso de los animales de compañía que no estén identificados según la normativa vigente, una situación de incertidumbre sobre la forma correcta de actuarpara preservar tanto el bienestar de estos animales como la salud pública.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 han sacado una nota aclaratoria para que en el caso de gatos comunitarios no identificados, el profesional veterinario aplique los tratamientos necesarios procedentes del botiquín, a condición de que el animal sea lo más identificado posible en la ficha clínica. De igual modo, se procederálos animales de compañía abandonados o extraviados no identificados y con los animales de compañía no identificados afectados por una patología que comprometa su salud y/o la salud de las personas con quienes convivan y que hayan sido trasladados a la clínica por la persona titular o responsable del mismo.