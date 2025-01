Sanidad quiere blindar a los jefes de servicio con más salario para que no se vayan a la privada

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Ministerio de Sanidad busca fórmulas para conseguir el apoyo de los sindicatos a su nuevo Estatuto Marco del personal sanitario. La ministra Mónica García ha asegurado este miércoles que su departamento se plantea la creación de un "complemento específico de exclusividad" para los altos cargos y jefes de servicio de los hospitales, separado del resto de los complementos, para mejorar sus condiciones laborales y evitar que, ante la dicotomía de poder trabajar solo en la sanidad pública o en la privada, elijan la privada.

La exclusividad de los altos cargos es uno de los principales desacuerdos entre el Ministerio y los sindicatos sanitarios, que han retomado las negociaciones para renovar un documento que no se ha actualizado desde hace 22 años, como ha recordado García. "Probablemente no se ha cambiado en tantos años porque es un asunto complejo, pero desde el Ministerio no vamos a eludir ningún debate", ha asegurado la ministra, que ha resaltado el "buen tono" entre las partes, aunque no se han resuelto las discrepancias.

En los últimos días, las organizaciones médicas han expresado sus críticas al primer borrador elaborado por el Ministerio, que propone que los médicos que ocupan puestos directivos en la sanidad pública tengan que elegir entre ejercer en la pública o en la privada "para evitar conflictos de intereses y malas prácticas". "Nadie se imagina que una persona pudiera trabajar en Coca-Cola y en Pepsi a la vez", dijo la ministra el lunes, cuando los sindicatos comenzaron a revolverse, con el argumento principal de que puestos a elegir, los profesionales se decantarían por la sanidad privada por sus mejores condiciones.

Este miércoles, sin embargo, García ha rebajado la polémica y ha aceptado que "existen otras propuestas" sobre los jefes de servicio, aunque ha insistido en que el planteamiento del Ministerio es exigir exclusividad a los cargos directivos. "Fuera de nuestro ámbito, esto es lo más entendible", ha recalcado.

En su primer documento, el departamento de Mónica García también pedía exclusividad a los MIR durante cinco años, un periodo en el que no podrían trabajar en la sanidad privada. Sin entrar en demasiados detalles de una negociación que requiere "discreción", la ministra ha subrayado que su departamento tiene "el compromiso firme" de que los médicos residentes "encuentren su casa en el Sistema Nacional de Salud, con unas condiciones estables y seguras que les permitan desarrollarse profesionalmente".

Sobre la reducción de las guardias, otro de los asuntos candentes de la negociación, García ha aclarado que el plan del Ministerio es que la suma de la jornada ordinaria y de la guardia no exceda de las 17 horas, pero asegurando que "las horas de descanso no sean recuperables", algo que no ocurre actualmente, ya los profesionales, a efectos de la Administración, tienen que recuperar los periodos de descanso entre guardias. "La intención del Ministerio es acabar con que los médicos deban horas después de hacer su guardia. Ahora, cuantas más guardias haces, más horas le debes a la Administración. Esto es una aberración que dura ya 20 años", ha lamentado.

García ha puesto énfasis en las mejoras que su propuesta de Estatuto Marco puede tener para todos los trabajadores sanitarios. Así, ha indicado que por primera vez se reconocerá la figura del investigador, que podrá compatibilizar esta labor con la asistencial. También ha apuntado a una nueva reclasificación de los profesionales en nuevas categorías y a un mayor acceso de las mujeres a los puestos directivos. "Aunque somos el 70% de los profesionales sanitarios, tan solo ocupamos el 25% de los cargos ejecutivos. Nosotras también queremos estar en los puestos de responsabilidad", ha agregado García.

Tras la reunión, los sindicatos mantienen sus peticiones. CSIF reclama que se garanticen salarios que permitan la exclusividad laboral en el Sistema Nacional de Salud para evitar una fuga de personal a la privada; la jornada de 35 horas en el conjunto de las comunidades autónomas; la reducción de las horas de guardias, sin merma retributiva; y la igualdad salarial en el conjunto de las comunidades autónomas. Mientras, el Sindicato de Enfermería Satse reconoce avances, pero recuerda que "aún queda mucho por concretar y actualizar".

Las negociaciones con los sindicatos se mantendrán en las próximas semanas y los días 6 y 7 de febrero, los representantes del Ministerio trasladarán el texto a las comunidades autónomas.