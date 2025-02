Los horarios laborales compromidos van en alza

Publicado por EP Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Los horarios de trabajo comprimidos, como las semanas laborales condensadas en menos días, pueden ayudar al empleado a desconectar, si bien no es suficiente para reducir los síntomas de agotamiento, tal y como han demostrado investigadores de la Universidad de Gante (Bélgica).Este tipo de horarios, en los que lo trabajadores hacen más horas diarias a cambio de tener un día libre adicional, están «ganando terreno» como estrategia para impulsar la conciliación entre la vida laboral y personal, abordando también las «crecientes tasas» de agotamiento, y que surgieron después de una reforma laboral en el país. «Ofrecer horarios de trabajo comprimidos puede ser una herramienta valiosa para ayudar a los empleados a desconectarse del trabajo en su tiempo libre, lo cual es esencial para su recuperación laboral. Sin embargo, los responsables de las políticas deberían ser cautelosos al suponer que las medidas reducirán el agotamiento en el mercado laboral. Una prevención adecuada requiere abordar los factores estresantes en el lugar de trabajo, no solo ofrecer un alivio temporal. No obstante, los horarios pueden ser una valiosa adición a la estrategia de bienestar más amplia de una organización», ha manifestado la investigadora principal, Kristen du Bois. Durante el estudio, los investigadores han seguido a los empleados belgas de IKEA durante cuatro oleadas de datos antes y después del cambio.