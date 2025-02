Tres gestas para inspirar a los jóvenes leoneses

Tres gestas se dan cita esta mañana en el Auditorio de León. La alpinista Edurne Pasaban, el joven kurdo Abdul y el director Paco Arango, creador de la Fundación Aladina, son las tres vidas que la Fundación LQDVI (Lo que de Verdad Importa) trae como invitadas la cuarta edición de su congreso en León, que organiza en colaboración con la Fundación Cepa y el Museo de la Emigración Leonesa (MEL).

La alpinista española que más logros atesora en su palmarés deportivo abre esta jornada a la que asisten más de medio millar de jóvenes leoneses en el Auditorio de León (9.30 horas). Edurne Pasaban fue la primera mujer del mundo en coronar los 14 ochomiles del planeta, las montañas de más de 8000 metros de altitud. En 2010 recibió reconocimientos como el Premio Adventurer of the Year 2010 de National Geographic, el Premio Nacional del Deporte Reina Sofía 2010 y el Premio Vasca Universal 2010, además de la candidatura al Premio Príncipe de Asturias del Deporte 2010 y su inclusión en las listas anuales de aventureros de las revistas The Alpinist y Outside. Sin embargo, ser capaz de alcanzar las cotas más altas como deportista no evitó que se viese afectada en su vida personal por problemas de salud mental que consiguieron hundirla en una profunda depresión.

Abdul, el joven kurdo que fue el primer menor sirio refugiado en España.DL

Un joven kurdo que fue secuestrado en una cárcel por Estado Islámico en Siria y logró escapar arriesgando su vida es el segundo protagonista de la cuarta edición de LQDVI en León. Abdul llegó a Madrid tras una travesía de 4.000 kilómetros por 10 países. Se convirtió en el primer menor que, en 2015, en plena crisis de refugiados procedentes de Siria, pidió protección internacional en España. Ahora vive en Madrid junto a su familia.

Paco Arango, presidente de Aladina.Europa Press

El creador de la Fundación Aladina, Paco Arango, cierra la jornada. Este director, guionista y producir de cine relata un antes y un después en su vida a raíz de la experiencia como voluntario en el Hospital del Niño Jesús de Madrid. Decidió crear la Fundación Aladina para ayudar a niños y adolescentes con cáncer y actualmente más de 1.500 familias se benefician en España de su ayuda. En diciembre de 2011 debutó como director de cine con Maktub, inspirada en un niño enfermo de cáncer a quien conoció en la vida real, con tres nominaciones a los Premios Goya. Lo que de verdad importa (2016), Los Rodríguez y el más allá (2019) y Mi otro Jon (2023) han dedicado sus recaudaciones a la causa de los niños con cáncer.

