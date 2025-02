Pena de seis años por la ablación de su hija

Publicado por Doménico Chiappe Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Este lunes se celebró la vista oral de un caso de mutilación genital femenina que comenzó en octubre de 2022, cuando una niña de cinco años asistió al colegio con algunas marcas sospechosas en la piel. La tutora notificó a la directora y decidieron llevarla a Urgencias de un hospital de Terrassa. «Presentaba signos de maltrato en el ámbito familiar», indica el escrito de acusación de la Fiscalía contra los padres de la niña, para los que solicita seis años de prisión. En la exploración forense detectaron la cicatriz que deja la extirpación del clítoris. La pareja A. y H. tiene cuatro hijos. Dos de ellos nacieron en Senegal, de donde migraron a España. Primero el padre, H., en solitario, en 2016. «Vine en patera», resume su travesía. «Después conseguí trabajo y un piso de alquiler. Quise reagrupar a mi familia. Pero me dijeron que no podía traerlos a todos, porque mi salario no era suficiente. Así que traje a mi mujer y mis dos hijas se quedaron allá, con mi madre».Allí, la abuela paterna les realizó la mutilación genital a ambas. «Las otras dos pasaron la mutilación antes de venir aquí», ratifica ante el juez de la Audiencia Nacional, la instancia que investiga los delitos cometidos fuera de España. Ni él ni ella quieren responder las preguntas de la Fiscalía, que también pide 20.000 euros de indemnización para la niña, ahora de siete años y llegó a España en 2021.