Hypatia II amanece en Marte

Publicado por JENNIFER GARCÍA CARRIZO | Investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos y periodista de Hypatia II León Creado: Actualizado:

Amanecemos en Marte con unos 3 ºC y mucho sol. Hacemos algo de deporte, desayunamos y parte del equipo realiza la que es nuestra primera salida extravehicular (EVA) como tripulación.

Mientras tanto, el resto nos quedamos dentro de la estación. En mi caso, trabajo en la creación de un tour virtual por la MDRS para producir un vídeo en 360° de todos sus espacios. Más adelante, me servirá para explicar cómo hacemos que nuestra misión aquí sea sostenible. Es un proceso relativamente lento: cada metro “escaneado” requiere entre 5 y 10 minutos. Por ahora, solo he registrado la cocina, el dormitorio y el domo científico, el área donde desarrollamos parte de nuestros proyectos científicos. De hecho, allí he pasado un buen rato grabando a una de mis compañeras de tripulación, la geóloga Marina Martínez, quien ha traído a «Marte» una pistola de fluorescencia de rayos X. Esta herramienta le ayuda a seleccionar muestras de tierra y rocas que recogeremos en las salidas extravehiculares.

Comemos rápido, en equipo, pero de forma fluida. Ahora me toca salir a la EVA para documentar el entorno y el trabajo de Marina mientras recoge sus muestras. Es mucho más agotador de lo que parece. Llevar el traje de astronauta y lidiar con el viento no es tarea sencilla. Aun así, logramos regresar a la estación de forma segura y a tiempo. Eso sí, exhaustas.

Cena rápida y a dormir, no sin antes saludar a León desde Marte.