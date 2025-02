El equipo pediátrico que ha salvado a mil niños en África

Sopesur León (Solidarity Pediatric Surgery León) apostó hace diez años por dedicar esfuerzos y recursos propios a misiones quirúrgicas en África. En estos años han operado a mil menores con distintas patologías. Un grupo de cirujanos, pediatras, enfermeras y traumatólogos de León y otras partes de España preparan ya una nueva expedición para operar a sesenta niños y niñas que nacen con malformaciones complejas. En ese grupo de 15 profesionales, dos cirujanos, dos anestesistas, cuatro pediatras, cuatro enfermeras y un traumatólogo, todos especialistas pediátricos, que se desplazarán al Hospital Simao Mendes en Guinea Bissau para durante la Semana Santa. Además, se incorporan al equipo dos estudiantes de Medicina y Enfermería. «Este año solo repetimos una enfermera de León, María Luisa y yo, el resto son profesionales que se incorporan por primera vez», explica José María Pradillos, cirujano que impulsó en León la unidad de cirugía pediátrica en el Caule, junto al jefe de servicio, Erik Ardela, ya jubilado. Pradillos se incorporó hace cuatro años al equipo del Hospital de Valladolid, pero para las expediciones sigue contando con el apoyo de los profesionales de León. El traumatólogo pediátrico, que trabaja en Valladolid, es natural de Alicante, el neurólogo pediátrico trabaja en Asturias, el pediatra de UCI ejerce en el Hospital de León, y un pediatra general, desde Valladolid. Entre las enfermeras una profesional con más de treinta años de experiencia en León, un enfermero de urgencias pediátrias de Valladolid, una enfermera interna residente (EIR) de Valladolid y una cirujana que ahora trabaja en Barcelona, pero trabajó también en León.

De León a Guinea Bissau

Además de operar a más de medio centenar de menores, los profesionales darán clases de medicina en la Faculta de Guinea Bissau. «Vamos a preparar esas clases para los estudiantes y hacer sesiones con el material que llevamos para operar. Hemos conseguido endoscopios digestivos que vamos a llevar y vamos a dejar allí. Por desgracia, no hay endoscopias en el hospital público y los llevaremos para que aprendan a utilizarlos y sacar los cuerpos extraños con seguridad. También llevamos otros materiales para dar formación con el broncoscopio, pero eso requiere más experiencias. Al no haber endoscopios, las extracciones las hacen a través de una sonda vesical, con el riesgo que conlleva de daño esofagico. En España se hacía hace muchos años, pero ahora no se hace así, utilizamos medidas más seguras».

Todos los miembros de la expedición se pagan sus billetes de avión y los gastos. La pediatra del Hospital de León, Ana Gloria, que viajó el año pasado a Guinea Bissau, asegura que la oenegé no tiene ayudas ni sus componentes disfrutan de días como cooperantes. «Contamos con algún patrocinador particular. El cirujano José María Pradillos destina el dinero de las guardias en Atención Primaria para la misión».

Durante las dos semanas que dura la misión «se opera a destajo, desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde porque son cirugía complejas que pueden complicarse», asegura. Cirugías pediátricas que tienen que ver con malformaciones importantes «que no se ven en España desde hace muchos años y que allí son muy frecuentes porque no se hace un diagnóstico prenatal. También vemos muchas quemaduras infantiles inportantes, que tampoco se ven en España desde hace muchos años». Las operaciones son complejas y aunque el hospital de Guinea Bissau es público «las familias tienen que comprar los antibióticos y todo el material necesario para la operación, como cateter, vías o sueros. Nosotros llevamos todo esto para que los niños seleccionados por el equipo de pediatras del país no tengan que pagar nada, o lo menos posible».

El equipo de pediatras también selecciona a menores que, por la complejidad de sus deformidades, no es seguro operar en unos quirófanos que carecen de los equipos necesarios. José María Pradillos ha operado en Valladolid a siete niños con estas características.

Desde el hospital de Guinea Bissau ya se están seleccionando a los menores que se operarán en Semana Santa, un llamamiento que se hace en prensa y radio y que los pediatras del hospital seleccionan para que opere el equipo español.

