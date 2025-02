Enfermos de ELA de León reclaman sus ayudas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) de León, encabezados por Urbano González, han registrado en la Delegación Territorial de la Junta una petición dirigida a la Consejería de Familia y Servicios Sociales para que se cubra el coste total de los cuidadores a estos enfermos con un grado tres de dependencia. La petición la registraron después de entrevistarse con el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego. La petición se fundamenta en los ámbitos jurídico, al tratarse de un derecho desde noviembre pasado; y moral, porque va a «salvar vidas» y en Castilla y León «cada mes se mueren unos diez enfermos de ELA». «La mitad aproximadamente piden la eutanasia por no tener recursos, por no poder pagar cuidadores. Quieren vivir y no pueden», añaden en nota de prensa. Aluden al factor económico, ya que «esta solicitud tendrá un coste de unos 450.000 euros y servirá para que unos 35 compañeros tengan la oportunidad de seguir con nosotros por una cantidad irrisoria». Seguirán «pidiendo y luchando» hasta conseguir su demanda.